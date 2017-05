A conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, asegurou que pedirá ao Goberno central que poña en marcha "canto antes" o proxecto de dragado da Ría do Burgo na Coruña.

Así o manifestou, a preguntas dos medios, tras reunirse, como presidenta do PP da Coruña, con empresarios da Confederación de Empresarios da Coruña (CEC), quen lle trasladaron as súas inquietudes ante a "lentitude" do goberno local á hora de outorgar licenzas e "a baixa adxudicación de obra pública".

Tras o encontro, preguntada pola situación da Ría do Burgo, que está pendente do proxecto de rexeneración do Ministerio de Medio Ambiente que, case un ano despois, non respondeu ás alegacións presentadas polos concellos e os colectivos afectados, Mato asegurou que desde a Xunta pedirán ao Goberno central que ese plan "sexa unha realidade canto antes".

"O plan é facer o dragado de maneira que prexudique o menos posible aos mariscadores e ao ambiente en se", explicou Mato, que defendeu o cumprimento por parte da súa Consellería ao investir máis de seis millóns de euros para o saneamento integral das augas desta ría coruñesa- o dragado corresponde ao Ministerio de Medio Ambiente-.

Para a conselleira de Medio Ambiente, "o máis importante é que se aproben os orzamentos e que o Goberno teña capacidade de executar ese compromiso que ten coa Ría do Burgo".