Feridas dúas persoas nun atropelo en Cangas (Pontevedra) e outro peón arroiado en Vilagarcía de Arousa

Dúas persoas resultaron feridas nun atropelo rexistrado este luns en Cangas (Pontevedra) e outro peón ao ser arroiado no termo municipal de Vilagarcía de Arousa.

O primeiro atropelo sucedeu sobre as 11,30 horas deste luns na Avenida de Marín en Cangas ao atropelar un turismo a dúas persoas, segundo informou o 112 Galicia.

Foi Urxencias Sanitarias o que avisou ao 112 Galicia do atropelo a dúas persoas por un turismo que trataba de dar marcha atrás na Avenida de Marín.

O CAE 112 Galicia solicitou a colaboración da Policía Local e de Protección Civil. Ademais, os Bombeiros do Morrazo tamén foron informados. Ao lugar o 061 desprazou unha ambulancia asistencial para prestar asistencia ás persoas atropeladas.

ATROPELO EN VILAGARCÍA

Por outra banda, os servizos sanitarios trasladaron este luns a un peón que resultou ferido despois de ser atropelado por un vehículo en Vilagarcía de Arousa.

Neste caso, os feitos ocorreron pasados uns minutos das 12,00 horas no centro urbano de Vilagarcía de Arousa. Tras recibir a alerta dun particular, o Centro de Atención ás Emerxencias do 112 pasou aviso a Urxencias Sanitarias e informou á Policía Local, Bombeiros e aos efectivos do Servizo de Emerxencias municipal.

O 061 enviou ao momento unha ambulancia asistencial que enviou á persoa ferida neste atropelo ao Hospital do Salnés, segundo confirmaron a Europa Press fontes sanitarias.