A Xunta expón trasladar a Comisaría de Policía Autonómica de Vigo á futura sede da Cidade da Xustiza

A Xunta de Galicia propuxo trasladar a Comisaría da Policía Autonómica de Vigo ao futuro complexo da Cidade da Xustiza, no espazo que ocupa o antigo Hospital Xeral, segundo explicou este luns o vicepresidente do goberno, Alfonso Rueda, aos responsables policiais e representantes sindicais, nunha visita ás actuais instalacións.

O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, na comisaría de Vigo. | Fonte: Europa Press

Tras a visita e unha breve reunión, Rueda confirmou que a Xunta puxo sobre a mesa a posibilidade de que os novos edificios xudiciais reserven un espazo para esta comisaría, e recoñeceu que as instalacións da Policía Autonómica na cidade olívica son, de toda a Galicia, as que requiren "unha acción máis inmediata".

Así, explicou que "xa se falou co arquitecto (Alfonso Penela)" que está a deseñar a rehabilitación do antigo Xeral, e exporase tamén este traslado á comisión de seguimento da nova Cidade da Xustiza para analizar o "encaixe" dentro do proxecto e os espazos dispoñibles.

Segundo Alfonso Rueda, esa localización "é beneficiosa para todos" e estaría "perfectamente xustificado" o traslado da Comisaría de Policía Autonómica ás novas instalacións xudiciais. Non entanto, se por algún motivo non puidese consumarse devandito traslado, buscaríase outro lugar, dado que xa está decidido que este corpo policial teña outra sede diferente á actual (nos baixos dun edificio na rúa Pateira).

O vicepresidente da Xunta explicou que a actual comisaría conta cuns 700 metros cadrados e dispón dun persoal de 48 axentes. No novo edificio tería unha superficie "similar" e, se é posible, máis ampla, pero, en todo caso, "mellor deseñada e máis moderna".

CIDADE DA XUSTIZA

Por outra banda, Rueda explicou "vanse cumprindo os prazos" do proxecto para rehabilitar o antigo Hospital Xeral, e está previsto que esta mesma semana adxudíquese a obra de demolición do inmoble, que comezaría en xuño.

Paralelamente, o arquitecto Alfonso Penela continúa coa redacción definitiva do proxecto, agora tendo en conta a posibilidade de que inclúa a Comisaría de Policía Autonómica, "e a idea é que estea terminado en setembro", para licitar e adxudicar a obra antes de finais de ano.

Finalmente, á marxe do traslado da Comisaría (que se enmarca nun plan galego de mellora das instalacións da Policía Autonómica), Alfonso Rueda asegurou que a Xunta vai insistir ante o Ministerio do Interior, para "que non decaia o esforzo" feito fai tres anos co aumento de efectivos, e póidase ampliar o actual persoal de axentes adscritos ata cubrir os 500 axentes (agora non chegan a 450) en Galicia.

SUP

Pola súa banda, o secretario xeral do sindicato SUP en Galicia, Roberto González, explicou que ven "con bos ollos" todo o que supoña melloras nas instalacións da Policía Autonómica, e reclamou á administración que teña en conta as achegas dos representantes dos axentes á hora de deseñar os novos espazos.

"Teñen que ter en consideración que é unha comisaría policial, cos riscos e necesidades que implica de seguridade, vixilancia, problemas de estacionamento, etc.", apostilou o portavoz do SUP, quen pediu que, unha vez que se teña o deseño da nova comisaría, convóquese aos sindicatos e axentes para que estes poidan propor melloras "e non cando xa estea todo feito".

Así mesmo, reclamou que as novas instalacións conten con máis superficie que os actuais 700 metros cadrados xa que, se existe a intención de ampliar o persoal, ese espazo "antóllase pequeno".