Representantes sindicais de CC.OO., UXT, CSIF e Sindicato Libre de Correos e Telecomunicacións alertaron da posible perda duns 300 postos de traballo, nun prazo de dous a tres anos, na provincia da Coruña co "recorte" que para o Servizo Postal expoñen os Orzamentos Xerais do Estado (PGE).

Así o denunciaron nunha rolda de prensa na que avanzaron a próxima convocatoria de mobilizacións, para as que está por concretar unha axenda, en rexeitamento a unha redución no financiamento que cifraron nun total de 60 millóns de euros.

"É un terzo menos do orzamento do ano pasado", asegurou Miguel Ángel Fraga, secretario provincial de Correos de CC.OO..

BAIXAS SEN CUBRIR

Por iso, estes sindicatos, que representan o 85% da representación en Correos, expresaron o seu rexeitamento a un recorte que incidirá, segundo advirten, no persoal e na prestación de servizos.

Respecto diso, alertaron de que as postos vacantes por baixas ou vacacións "xa non se están cubrindo", precisou a este respecto Miguel Ángel Fraga. Por outra banda, o dirixente de CC.OO. indicou tamén ue no últimos cinco anos perdéronse 200 empregos na provincia da Coruña.