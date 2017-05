A Xunta de Galicia recolleu a luva lanzada polo PP de Vigo para pedirlle que reformule a súa candidatura do Parque Nacional Illas Atlánticas a Patrimonio da Humanidade, e avogou por "traballar todos xuntos" nunha "candidatura gañadora", na que as illas Cíes teñan "o protagonismo que merecen".

Illas Cíes | Fonte: Europa Press

Así o manifestou, en declaracións aos medios, o vicepresidente galego, Alfonso Rueda, quen recalcou que "do que se trata é de colaborar entre todos" porque "o que interesa é a declaración como Patrimonio da Humanidade".

Segundo admitiu, as Cíes son as illas "máis importantes, sen ningunha dúbida" e, aínda que neste catro anos "non houbo movementos administrativamente" por parte do Concello (que promove a súa propia candidatura, só para as Cíes), "non cabe dúbida" de que "había unha intención" e "é o desexo dos cidadáns de Vigo e do goberno da Xunta" lograr ese obxectivo.

"Traballemos todos xuntos, e demos á Cíes o protagonismo que merecen como atractivo principalísimo", incidiu Rueda, quen advertiu de que "non hai que excluír a uns ou outros".

"Á xente interésalle esa declaración. Por parte da Xunta haberá toda a cooperación, e espero que tamén do Concello", reiterou, e engadiu: "Presentemos unha candidatura gañadora, sen buscar a confrontación nin un novo motivo de disputa. A xente quere esa declaración e non que esteamos a pelexar".