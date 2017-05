A Fundación María José Jove abre a inscrición para o seu programa 'Esforza de Verán'

A Fundación María José Jove abriu este luns o prazo de inscrición do programa 'Esforza de Verán' que ofrece 312 prazas para participar nos cursos de vela e piragüismo adaptado, así como do servizo de axuda en praia, segundo informa a entidade. Ademais, precisa que este ano o programa incorpora unha nova actividade, a de sendeirismo inclusivo.

Esta iniciativa, que conta co apoio da Obra Social La Caixa, é integramente gratuíto, aínda que deberá formalizarse a inscrición antes do 2 de xuño. 'Esforza' diríxese a adultos, novos e nenos maiores de 8 anos con discapacidade igual ou superior ao 33%.

Ademais, tras o éxito do ano pasado, haberá grupos de piragüismo inclusivo integrados por persoas con e sen diversidade funcional. Neste caso, os requisitos para participar nesta actividade é que sexan adultos, novos e nenos a partir de 12 anos que saiban nadar e sen diversidade funcional.

As actividades de vela e piragüismo desenvolveranse do 26 de xuño ao 15 de setembro no dique de abrigo de Mariña Coruña. As de sendeirismo incluirán dúas rutas os sábados 22 de xullo e 26 de agosto.

AXUDA NA PRAZA DE OZA

Mentres, a actividade de asistencia ou axuda en praia desenvolverase no areal de Oza. A asistencia ofértase para xullo e agosto de luns a venres e en horario de mañá ou tarde.

Durante a xornada, os equipos da Fundación María José Jove facilitan a través de ramplas, antucas e cadeiras anfibias o acceso á area e o mar na praia aos usuarios do programa.