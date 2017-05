Cuíña perde a moción de confianza, pero seguirá como alcalde

O pleno do Concello de Lalín non outorgou a confianza que reclamou o alcalde esta mañá. Os 10 edís do PP sumaron os seus votos ao concelleiro non adscrito, procedente de Compromiso por Galicia.

Xosé Crespo, ex alcalde de Lalín

Así as cousas, a oposición ten un mes de prazo para presentar outro candidato a alcalde. Se non o fai, ou se perde esa hipotética moción de censura, Rafa Cuíña continuará no cargo e, ademais, logrará aprobar as contas rexeitadas hoxe.

Cruce de acsacións

En opinión do político de Compromiso por Galicia, o PP está a atrasar deliberadamente as inversións en Lalín, co fin de desgastar o seu executivo. Segundo o seu criterio, é a mesma estratexia dos conservadores contra os “gobernos do cambio” noutras cidades e vilas para acusalos de inoperancia. “O dos veciños importa reletivamente, o que importa é o poder”, espetoulles.

O certo é que o líder do PP local, José Crespo, admitiu que non teñen intención de presentar unha moción de censura, polo que os orzamentos de Compromiso por Galicia sairían adiante finalmente e Cuíña continuará no cargo.

Rafa Cuíña | Fonte: EP

Crespo, iso si, acusou aos socios de goberno de negarse a dialogar, malia saberen que non están en minoría. Juan José Cruz, o ex-edil de Compromiso, botou en carra aos seus ex-compañeiros inmolarse por Rafa Cuíña, a quen atacou duramente acusándo de todo tipo de artimañas.