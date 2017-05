O portavoz de En Marea, Luís Villares, cualificou de "anómalo" o cambio de liderado local no municipio pontevedrés de Sanxenxo, que considera unha "moción de censura" a todos os gobernos que non son do Partido Popular.

O portavoz de En Marea, Luís Villares, en rolda de prensa | Fonte: Europa Press

En concreto, está previsto que o actual rexedor deste concello, Gonzalo Pita -da formación independente Sanxenxo Agrupación Liberal (SAL)-, presente no pleno ordinario deste luns a súa renuncia tras romper o tripartido de goberno co PSOE e o BNG para asinar un pacto co popular Telmo Martín.

Na súa intervención, Villares chamou a atención sobre o feito de que este acordo entre PP e SAL recolla "promesas de obras de ámbito non municipal" o que, na súa opinión, demostra que este cambio de goberno "está orquestrado desde arriba" e esconde detrás a "Feijóo e a Rueda".

Ademais, tamén criticou que a toma de posesión de Telmo Martín como novo alcalde vaia a supor "a rehabilitación política" dunha persoa "á que se lle perdoaron multas por parte da Xunta en relación á empresa da que era responsable".

"Comprometen o diñeiro de todos para producir un cambio de goberno a edís cuestionados pola súa xestión", denunciou Villares para cuestionarse se esta é a "rexeneración política do Partido Popular".