O deputado do PSdeG Juan Díaz Villoslada defendeu o traballo de Xoaquín Fernández Leiceaga á fronte do Grupo Socialista na Cámara galega logo da chamada da presidenta da xestora, Pilar Cancela, a "endurecer o discurso" no Parlamento.

En comparecencia ante os medios este luns, o deputado socialista negou que Leiceaga desenvolva o seu papel como portavoz do PSdeG con "morneza", á vez que sinalou que, unha vez sexa ratificado Pedro Sánchez como secretario xeral do PSOE, o partido terá maior capacidade para "armar a acción de oposición".

Villoslada foi preguntado polos medios sobre as declaracións de Cancela nunha entrevista concedida o pasado domingo na Cadena SER, onde, sen citar a Leiceaga, manifestou que o traballo do grupo parlamentario é "excepcional" pero que debe "endurecer" o seu "discurso político nun sentido positivo".

O deputado socialista tamén foi cuestionado sobre se ve en Pilar Cancela unha candidata á Secretaría Xeral do PSdeG. "Gustaríame que se presentasen os mellores candidatos. Pilar (Cancela) pode presentar unha magnífica candidatura", aseverou.

Deste xeito, confía en que o Congreso Federal socialista do próximo mes de xuño sirva para "lanzar definitivamente" os procesos que deben afrontar as organizacións territoriais do PSOE, entre elas, Galicia.

Así, Villoslada expresou que será Pedro Sánchez quen, unha vez sexa ratificado como secretario xeral, "poña en marcha" o calendario para a celebración do congreso do PSdeG que, na súa opinión, non debe "nin precipitarse, nin alongarse moito" no tempo.

O PP EVITA PRONUNCIARSE

Pola súa banda, preguntado por se a acción política do Grupo Parlamentario Socialista cambiará tras a chegada de Pedro Sánchez á secretaría xeral do PSOE, o portavoz parlamentario do PPdeG, Pedro Puy deixou claro que "cada grupo ten a súa autonomía". "Eu estou aquí para dirixir a política parlamentaria do PPdeG non a dos grupos da oposición", sinalou.

Tras iso, destacou que o compromiso dos populares galegos é "propiciar acordos" na Cámara que "beneficien á cidadanía galega", liña na que "seguirá toda a lexislatura" e que mantén "con independencia" de quen sexa "o seu portavoz".

EN MAREA VE UN "CAMBIO POSITIVO"

Ademais, tamén cuestionado sobre este asunto, o portavoz de En Marea, Luís Villares, valorou que, nas últimas semanas, os socialistas galegos cambiasen a súa postura sobre a comisión de investigación parlamentaria do accidente de Angrois.

"O cambio é positivo", asegurou Villares, que ve "bo" que a oposición "escenifique", na medida na que sexa posible, que "converxe" en "puntos en común". Con todo, incidiu en que o partido instrumental "ten clara" a súa folla de ruta no Parlamento e que valorará que poida "ser secundada por outros grupos". "Na medida na que non poida selo, seguiremos co noso rumbo", engadiu.

O BNG CONVIDA A "MODIFICAR" CERTAS "POSICIÓNS"

Por último, tamén preguntada achega do posible cambio nas posturas dos socialistas, a portavoz do BNG, Ana Pontón, convidou ao PSdeG a "modificar a súa posición" respecto de certos temas, como na creación de comisións que investiguen o accidente de Angrois e as concesións en Galicia ao empresario Villar Mir.

No entanto, cre que o voto favorable do grupo socialista á proposición non de lei para solicitar a creación dunha comisión de investigación no Congreso sobre o sinistro do Alvia abre unha "porta á esperanza".

Con todo, Pontón instou aos socialistas a "non facer de oposición á oposición", xa que deixar de lado as disputas entre os partidos que a conforman suporía unha "mala noticia" para o Goberno de Alberto Núñez Feijóo.