A CUT considerou "un punto de inflexión" a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que condena á planta de PSA Peugeot Citroën en Vigo por vulneración do dereito de folga, e solicitou tanto ao grupo como ás distintas administracións que tomen "cartas no asunto" para que a empresa "respecte" os dereitos dos traballadores.

En declaracións aos medios este luns ás portas da fábrica viguesa, o portavoz do sindicato en PSA, Vitor Mariño, remarcou que a sentenza "non é a primeira" deste tipo, senón que "van varias" resolucións do TSXG contra a factoría por suposta "vulneración de dereitos dos traballadores e da liberdade sindical".

Neste contexto, criticou a "inacción" da Inspección de Traballo respecto da planta viguesa, que, dixo, só respondeu a cinco das "máis de 20 denuncias" que presentaron, algunhas de 2014. Ademais, apuntou que é "anecdótico que sexa sempre o TSXG o que estea a tirar das orellas a PSA", mentres que segundo os xulgados de Vigo "todo parece legal".

Así as cousas, tras este último fallo, solicitou que o grupo interveña, e reclamou ás institucións públicas que non subvencionen a unha empresa que comete este tipo de "vulneracións". "Baixo o paraugas da competitividade non todo vale, e para PSA non vale nada que non valla para o resto", mantivo, incidindo en que a empresa "se vulnera a lei é conscientemente".

Finalmente, Mariño indicou que para dar a coñecer e explicar esta sentenza, estes días levarán a cabo unha campaña pola que farán unha repartición de panfletos na porta da factoría, o martes organizarán asembleas cos traballadores, e presentarán un escrito para pedir unha reunión coa dirección de recursos humanos da compañía.

CONTIDO DA SENTENZA

A sentenza do TSXG, que pode ser recorrida, refírese a a convocatoria de paros parciais nas diferentes quendas da planta automobilística por parte da CUT e a CIG para o 5 maio de 2015 (e a madrugada do día seguinte), os cales coincidiron coa visita do entón presidente do Grupo PSA, Carlos Tavares, á fábrica viguesa.

A CUT denunciou que a empresa substituíra aos empregados que participaran nos paros e que se vulneraron os seus dereitos fundamentais, pero o xulgado do Social deu a razón á empresa e rexeitou a pretensión dun grupo de folguistas de recuperar o diñeiro que a empresa lles había detraído.

Agora, o alto tribunal galego estimou o recurso dos traballadores e o sindicato, e puntualizou que non pode considerarse a ilegalidade da folga de maio de 2015 porque a empresa non formalizou ningunha demanda solicitando esa declaración. Por iso, condena a PSA a abonar 50.000 euros á CUT e a devolver aos empregados o diñeiro detraído polas xornadas de folga.