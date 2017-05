Asime participa na feira internacional Nor-Shipping 2017 en Oslo, que empeza este martes

A Asociación de Industriais Metalúrxicos de Galicia (Asime) participará un ano máis na feira internacional Nor-Shipping 2017, que comezará este martes día 30 e que continuará ata o venres 2 de xuño na capital norueguesa de Oslo.

O portavoz de Asime, Enrique Mallón, sinalou que "debido ao leve repunte dos prezos do cru, o avance da eólica offshore e a renovación das frotas pesqueiras do norte de Europa" a asociación considera "conveniente a presenza, un ano máis neste evento, do sector metal galego e das empresas vinculadas á industria naval e marítima".

Ademais, comentou que "Asime estará acompañada de 32 empresas asociadas vinculadas á industria naval e marítima, incluíndo empresas de construción e reparación naval, fabricantes de equipos e compoñentes, enxeñarías, tubaxe industrial, loxística, etc..., dispondo dunha caseta propia que servirá como punto de encontro e de reunións".

A Nor-Shipping, ademais de ser o lugar onde os principais líderes do mercado presentan os seus avances, é, segundo destaca Asime, "unha das feiras e congresos internacionais de construción naval, transporte marítimo e offshore máis relevantes a nivel mundial".

Segundo os datos que facilita a organización do evento, nesta edición daranse cita ao redor dun mil empresas expositoras e prevese unha afluencia de máis de 35.000 visitantes profesionais, en 22.500 metros cadrados de exposición con máis de 20 pavillóns nacionais.