Uns 30 barcos partirán de Burela (Lugo) para a costeira do bonito

O patrón maior da Confraría de Pescadores de Burela (Lugo) e presidente nacional da xunta de confrarías, Basilio Otero, calcula que "sobre 30 barcos" partirán do porto lucense para a costeira do bonito deste ano.

"Se non esta semana para a que vén xa sairán. Esperarán a que pasen as festas (de Burela, este fin de semana). Este ano hai poucos barcos de gran porte que saian, serán máis pequenos e estes saen tamén máis tarde", indicou.

Basilio Otero augura que para esta campaña sairán menos barcos, despois de que o pasado ano fose "un desastre".

Non oculta que "non son perspectivas boas para os armadores xa que moitos barcos grandes de porte non van ir porque o ano pasado foi un desastre de campaña e este ano moitos non queren repetir". "Tamén houbo problemas cos peláxicos", concluíu.