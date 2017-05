A facultade de Económicas e Empresariais da Universidade de Santiago de Compostela (USC) rendeu homenaxe este luns ao "mestre" Javier Rojo, un home "conciliador" e "entrañable" que faleceu o pasado mes de outubro aos 64 anos.

Acto de homenaxe ao profesor Javier Rojo na USC | Fonte: Europa Press

Profesor, investigador, decano durante oito anos e director de departamento, todas as persoas que tomaron a palabra no acto coincidiron á hora de destacar as súas cualidades humanas.

Á súa "enorme paixón" pola docencia, que destacou a profesora Pilar Murias en calidade de exalumna e logo compañeira de traballo, engadiu o expresidente da Xunta Emilio Pérez Touriño a súa "xenerosidade" e a súa vontade por "axudar".

"Man tendida e corazón aberto", resumiu ao lembrar o trato que lle dispensou na súa volta á docencia tras o seu paso por Monte Pío. "Levareino sempre na miña memoria e o meu corazón", agregou emocionado.

Despois de que o profesor Edelmiro López expresase a súa "certeza" de que "a súa memoria seguirá viva" entre os seus compañeiros e amigos; a decana, Emilia Vázquez Rozas, e a vicerreitora de Estudantes, Dolores Álvarez, agradeceron a súa "contribución" e lamentaron a "gran perda".

Finalmente, o seu amigo e compañeiro Xaime Barreiro lembrou que "sempre ofrecía axuda" e "nunca pasou recibo por nada", mentres a súa filla Nela agradeceu "de corazón" a homenaxe na "segunda casa" do seu pai.