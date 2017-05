Pesca.- A Xunta elabora o primeiro atlas sobre organismos que poden alterar o estado dos moluscos bivalvos

O Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar), ente dependente da Consellería do Mar, acaba de publicar a primeira obra que enumera e profunda nos organismos que ao entrar en contacto cos moluscos bivalvos poden alterar o estado normal destes.

Rosa Quintana na presentación dunha obra de investigación mariña | Fonte: Europa Press

Este luns tivo lugar a presentación de óbraa --'Atlas de histopatología: moluscos bivalvos mariños de Galicia'-- coa presenza da súa autora, Susana Darriba, xefa da unidade de patoloxía do Intecmar; quen estivo acompañada pola titular de Mar da Xunta, Rosa Quintana, e a directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Susana Rodríguez.

Como recolle a Xunta nun comunicado, a conselleira do Mar destacou na súa intervención que o atlas servirá de manual "para facilitar a identificación dos organismos e das alteracións patolóxicas que se atopan nos moluscos bivalvos mariños das costas galegas".

O estudo contén fotografías orixinais realizadas sobre preparacións histolóxicas reais de moluscos bivalvos procedentes das zonas de produción da costa galega, que foron procesadas integramente na unidade de patoloxía do Intecmar.

Así, Quintana resaltou que o traballo de Susana Darriba "enmárcase no traballo que o Intecmar realiza no ámbito da sanidade animal", centrada no control de patoloxías en moluscos bivalvos mariños.

Ademais, incidiu en que este atlas é "fundamental" para cumprir coa lexislación relativa aos requisitos zoosanitarios, así como para previr patalogías nas variedades comerciais que se explotan en Galicia e, deste xeito, "incrementar os postos de traballo vinculados ao marisqueo".