A Xunta de Galicia non renunciará á variante de Cerdedo na comunicación por AVE entre Vigo e Madrid, e seguirá "facendo forza" para a súa execución, segundo explicou este luns o vicepresidente galego, Alfonso Rueda.

O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, en Vigo. | Fonte: Europa Press

En declaracións aos medios e a preguntas dos xornalistas tras visitar a Comisaría da Policía Autonómica en Vigo, Rueda xustificou as declaracións da conselleira Ethel Vázquez --quen manifestou que o AVE chegará a Vigo cando chegue a Ourense-- porque "é a realidade, que están avanzadas as obras do trazado actual".

"Imos seguir facendo forza. Seguiremos insistindo para que se cumpra o compromiso de posta en marcha do AVE e tamén a variante de Cerdedo, que se sigan facendo os trámites e preséntense os proxectos construtivos. Non renunciamos a ningunha das dúas cousas", aseverou.