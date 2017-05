A actividade económica galega creceu un 3,6% no último ano, segundo o Foro Económico de Galicia

A actividade económica creceu en Galicia un 3,6% en marzo de 2017 en relación co mesmo período do pasado ano, segundo sinala o 'Indicador Abanca-Foro de Conxuntura Económica', elaborado polo Foro Económico de Galicia.

Segundo sinala esta entidade nun comunicado, os datos "reflicten un inesperado cambio de tendencia" respecto dos últimos meses "acelerándose de novo o ritmo de crecemento da economía galega que parecía tocar teito en novembro de 2016".

Así, o Foro Económico incidiu en que no penúltimo mes do pasado ano iniciouse "unha leve desaceleración", polo que o arranque de 2017 é "mellor" do esperado polas institucións públicas e privadas, o que provoca estea "a corrixirse á alza" as cifras de crecemento previstas para o presente exercicio.

Un repunte que tamén reflicte, segundo o 'Indicador Abanca', a taxa intermestral --de xaneiro a marzo de 2017--, que aumentou un 0,9% en relación ao trimestre anterior.

En canto á desagregación por sectores, o Indicador sinala que a cifra de negocios na industria viviu o maior crecemento ao verse "acompañado" por un comportamento do comercio exterior (balanza exportacións-importacións) "claramente favorable".

O equipo de expertos do Foro Económico de Galicia elabora este indicador a partir da análise e cuantificación de 15 variables económicas que inclúen cifras de emprego, facturación empresarial, comercio internacional, actividade portuaria ou actividade industrial.