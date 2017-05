A relación de Cela coa arte e os seus protagonistas a través 'Papeis de Son Armadans', ata o 9 de xullo en Valladolid

A relación de Camilo José Cela coa arte e os seus protagonistas a través da revista 'Papeis de Son Armadans', da que foi fundador e director, dá pé a unha exposición na que conflúen debuxos de Pablo Picasso, Joan Miró, Manuel Viola, Antoni Tàpies, Manuel Millares ou Antonio Saura, con retratos, cartas e manuscritos do escritor galego ou textos de Gregorio Marañón, Dámaso Alonso ou Sánchez Ferlosio.

De esquerda a dereita: María Toral, Vitoria Soto e Cela Conde | Fonte: Europa Press

'CELA: literatura e arte. A pintura a través de Papeis de Son Armadans', pode verse na Sala Municipal de Exposicións das Francesas desde este luns e ata o próximo 9 de xullo.

Á inauguración da exposición acudiu Camilo Cela Conde, fillo do Premio Nobel galego, quen sinalou o "inxente" labor de criba dos fondos que posuía a súa nai e que, ata a súa exhibición en Valladolid, formaban parte da súa "vida cotiá".

A mostra organízase ao redor de tres eixos que son Picasso, Miró e o grupo El Paso e, "máis aló da certificación que fagan os expertos", representa "unha manifestación de amizade".

Para Cela Conde, o que se prevía como unha revista "destinada ao fracaso", converteuse nun referente de vangarda con colaboracións de figuras da arte que participaron "só porque llo pedía Camilo José Cela".

Neste sentido, o fillo do escritor de Iria Flavia (A Coruña) destacou que actualmente non existe nada similar e achacou a isto a súa fama. "Tal vez marabíllanos porque non somos capaces de chegar aí", indicou en declaracións recollidas por Europa Press.

'PAPEIS DE SON ARMADANS'

Camilo José Cela, Premio Nobel de Literatura 1989, foi o fundador e director de 'Papeis de Son Armadans'. O nacemento e desenvolvemento desta revista estiveron unidos á presenza do escritor na illa de Palma de Mallorca durante máis de trinta anos.

A comisaria da mostra, María Toral, subliñou o carácter "pioneiro" desta revista, en plena década dos 50, con achega de artistas españois desde o exilio, á vez que puxo á exposición como unha forma "diferente" de coñecer a Cela e achegarse a unha "faceta descoñecida" do autor.

Tratábase dunha publicación xestada en Mallorca pero con vocación de cruzar as súas fronteiras. En xaneiro de 1956, a edición xa contaba coa participación de colaboradores suficientes para o seu primeiro número. Entre eles, figuraban Gregorio Marañón, Alonso Zamora Vicente, José María Castellet, José María Moreno Galván, Dámaso Alonso, Carles Riba, Rafael Sánchez Ferlosio e Ricardo Gullón.

O seu fundador comezou a establecer unha relación estreita con intelectuais locais e da península. A ambición de Cela con este proxecto literario materializouse en varias decisións. Así, por unha banda, ofreceu as súas páxinas a escritores españois exiliados, como Rafael Alberti, Max Aub, Emilio Prados ou Luís Cernuda. Por outro, apostou por dar cabida a textos no tres linguas vernáculas peninsulares, así como a autores que publicaban en inglés.

Así mesmo, 'Papeis de Son Armadans' acolleu a obra de insignes artistas plásticos, entre eles, Joan Miró, Pablo Picasso, Antoni Tàpies ou os integrantes do grupo El Paso.

Estas colaboracións xurdidas do axuste entre literatura e arte víronse completadas coa publicación dalgúns libros como Joan Miró. Debuxos e litografías ou Gavilla de Fábulas sen amor. Ilustracións de Picasso, froito do traballo conxunto entre o pintor malagueño e Cela.

GRUPO EL PASO

'Papeis de Son Armadans' dedicou ao grupo El Paso o seu número 37, que recollía catro debuxos infantís inéditos de Picasso, senllas dedicatorias de Miró e Escudero, e ilustracións dos integrantes del Paso, ademais do manifesto definitivo do grupo, que se publicaba aquí por vez primeira.

Os versos nados nas Conversacións Poéticas de Formentor foron tamén difundidos pola revista, en forma de poemas ilustrados polo propio Cela e por Canogar, Millares, Tàpies, Saura ou Viola, con portada de Miró.

Entre as anécdotas que gardan a relación de Cela con estes artistas, o seu fillo sinalou a ocasión en que os gardas da vila 'La Californie' que Picasso tiña en Cannes (Francia), negáronlle a entrada e só a intervención do fotógrafo persoal do pintor --que estaba a lavar o coche nese momento-- salvoulle de quedar na rúa.

Noutra ocasión, e farto da demora de Joan Miró para responder as preguntas dunha entrevista que desexaba publicar en 'Papeis de Son Armadans', Camilo José Cela inventouse as respostas co beneplácito do artista, inimigo de entrevistas, o cal pretendeu que Cela respondese tamén as cuestións que, meses despois, pretendía facerlle o medio norteamericano 'The New York Times'.

Un oco especial na mostra ten o pintor do grupo El Paso Manuel Viola, o cal recorría a miúdo a suplantar a outros artistas cuxo estilo e firma copiaba, aínda que "nunca falsificaba cadros xa pintados", se non que creaba novas composicións cromáticas "á maneira deles".

Así, Cela posuía un falso Miró obra de Viola que destruíu cando o primeiro negou a súa autoría, ao que o artista barcelonés respondeu cun reproche: "Que fixeches? Poderías vendelo". Tamén Viola pintou un falso Chagall que Cela enviou ao pintor francés para que este certificáseo. A pintura, co escrito de Chagall no que dá fe da súa falsidade, é outra das pezas reunidas na mostra.