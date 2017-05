Publicado o acordo que permitirá integrar o 10% das liñas de transporte escolar en liñas regulares de pasaxeiros

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este luns, día 29 de maio, o acordo que permitirá integrar o 10% das liñas de transporte escolar no regular de pasaxeiros co obxectivo de "reforzar a oferta de mobilidade do rural e mellorar o servizo".

Esta publicación prodúcese despois de que a pasada semana o Consello da Xunta aprobase este acordo de integración dos servizos de transporte públicos contratos polo Goberno galego.

Respecto diso, nun comunicado, a Consellería de Infraestruturas e Vivena destacou que esta medida, que se enmarca na implantación da primeira fase da planificación do transporte público de Galicia, permitirá racionalizar a oferta", "incrementar a cobertura territorial" e "introducir melloras no seu funcionamento grazas a unha xestión máis eficiente".

Deste xeito, o departamento que dirixe Ethel Vázquez explicou que esta decisión fai posible, de acordo co establecido na Lei 2/2017, empregar as prazas vacantes do transporte escolar para o transporte regular de viaxeiros nos casos nos que sexa "posible e oportuno".

A Xunta sinalou que esta integración será, nun primeiro momento, parcial, e afectará ao 10% das liñas de estudantes. Así, sinalou que, nas zonas nas que se optará por esta combinación de ambos os sistemas, "reforzarase o acceso ao transporte público da poboación ao duplicar o número de paradas de autobús".

ACOMPAÑANTES

Ademais, a Consellería de Infraestruturas e Vivenda destacou que en todas as liñas de transporte escolar integradas estará garantida a presenza dun acompañante, cuxo posto deberán habilitar as empresas adxudicatarias dos servizos.

E é que, segundo apuntou, o acordo fixa como prioridade nesta integración o "correcto funcionamento" do transporte escolar de forma que quede "blindada a atención das necesidades do alumnado en canto a horarios e paradas, así como asegurando a figura dun acompañante escolar en todas as liñas".

Por iso, o departamento que dirixe Ethel Vázquez explicou que antes da publicación do acordo informou o seu contido ás principais Anpas de Galicia, que "mostraron a súa conformidade" ao coincidir en que "se trata dunha oportunidade para mellorar a oferta de servizos de transporte no rural".

PRIMEIRA FASE DO PLAN

A Xunta subliñou que este acordo representa un "paso decisivo" para a posta en marcha, o próximo mes de agosto, da primeira fase do Plan de transporte público de Galicia, coa que se pretende garantir a continuidade dos servizos unha vez que finalice a vixencia dos contratos de concesión.

Ademais, tamén busca anticipar solucións para a reordenación plena do sistema, apostando polo aproveitamento de sinerxías, pola racionalización da oferta e pola coordinación de servizos.

Para iso, Infraestruturas asegurou que as novas medidas que se porán en marcha a curto prazo en diferentes zonas da Comunidade serán avaliadas de forma permanente de cara á reordenación global do sistema de transporte público en Galicia, que culminará coa aprobación definitiva do plan, en decembro de 2019.

O Parlamento galego aprobou o pasado ano a Lei 10/2016 de medidas urxentes para a actualización do sistema de transporte público de Galicia, que establecía as actuacións que debe seguir a Administración para adaptar o sistema ás necesidades da sociedade en materia de mobilidade, a través da elaboración dun Plan de transporte público.

De acordo con esa lei e dado que unha parte importante das actuais concesións de transporte público regular perderán a súa vixencia o próximo mes de agosto, a Xunta centra esta primeira fase na reordenación das zonas afectadas pola caducidade inminente das concesións.

Así, nos próximos días, a Consellería someterá a información público ese novo mapa de transportes, formado por proxectos de explotación das liñas de autobús agrupadas en contratos zonais e integrando os distintos sistemas existentes.