Traballadores do dispositivo contra incendios da Xunta protestan este martes para pedir cobertura de prazas

Traballadores do Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais (SPDCIF) da Xunta en Ourense manifestaranse este martes, día 30 de maio, ante a Xefatura Territorial de Medio Rural para "pedir responsabilidades políticas" polo que consideran unha "escasa cobertura das prazas vacantes deste servizo" na provincia.

Nunha rolda de prensa celebrada na sede de UXT na cidade das Burgas, os responsables do SPDCIF na provincia denunciaron que nos últimos anos quedáronse "baleiros" por baixas, substitucións ou vacacións un total de "83 postos" e que a campaña deste verán a Xunta "só cubrirá 19" destas baixas.

Ademais, os portavoces de todas as plataformas sindicais alertaron de que a falta de persoal é "máis grave" nos distritos de Verín-Viana e A Baixa Limia, dous das zonas tradicionalmente máis afectadas os incendios o pasado ano.

OS POSTOS SEN COBERTURA

Neste sentido, o portavoz de portavoz de CC.OO. Óscar Rodríguez explicou que, ás portas da campaña de verán, na provincia "seguen sen cubrirse 83 postos como bombeiro forestal, condutor de motobomba ou xefe de cuadrilla".

Tamén criticou que, a pesar da cifra manexada polos sindicatos, a xefatura provincial de Medio Ambiente "só se pediu a cobertura de 43 postos", aínda que finalmente a cifra aprobada polo Executivo galego redúcese a "só 19".

Ante esta situación os portavoces dos sindicatos CC.OO., UXT e CIG convocaron aos traballadores a unha manifestación este martes, ás 11,00 horas, fronte á xefatura territorial de Medio Rural para "pedir á Consellería a cobertura de todas as prazas desocupadas".

"Comezamos as protestas antes da campaña de máximo risco (no verán) para que a Administración non nos tache de oportunistas", explicou Rodríguez.

OS DISTRITOS MÁIS AFECTADOS

Os sindicatos precisaron que a maior necesidade de traballadores prodúcese nas categorías máis baixas, que son as que atallan directamente os incendios e que a situación é máis grave en dúas das zonas tradicionalmente castigadas polo lume: Verín-Viana e a Baixa Limia (a fronteira con Portugal).

Así, sinalaron que no primeiro destes distritos na actualidade seguen sen cubrirse 23 prazas, dun persoal total de 95 (un 24,2% do total). No caso do distrito de Bande-Xinzo, o sindicato cifra en 19 os postos sen cubrir (un 20%, do total).

Os sindicatos alertaron de que os postos confirmados pola Xunta para a próxima campaña atópanse "moi lonxe" de cubrir as necesidades de ambos os distritos.

Neste sentido, explicaron que se prevé cubrir unha praza na Baixa Limia e cinco (tres delas por tres meses) no oriente ourensán.

SERVIZOS "INOPERATIVOS"

Tamén explicou que a única brigada pública que hai con base aérea na provincia, Vilamaior (no distrito 14) "está inoperativa por falta de persoal" e que hai outras que "son inoperativas porque só ten tres compoñentes".

Ante iso, as plataformas sindicais alertan de que estes números quedan "moi lonxe" das necesidades reais da provincia de Ourense, na que segundo datos do propio Ministerio de Medio Ambiente o pasado ano arderon 11.355 hectáreas.

Os sindicatos incidiron en que "a solución" á falta de postos do servizo público de loita contra incendios "non está nas cuadrillas dos Concellos" e alertaron sobre "o perigo" que supón que aos lumes acudan integrantes de diferentes operativos.

"Nalgúns incendios chegou a haber ata 14 organismos diferentes, co caos que iso xera", advertiu o portavoz de CC.OO.

Por último, os portavoces sindicais tamén avisaron de que seguen reivindicando unha renovación dos equipos de protección individual dos seus traballadores.