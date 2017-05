A Asociación Galega de Consumidores e Usuarios (Acouga) cualificou de "moi negativa" a aplicación do Real Decreto de Medidas Urxentes de Protección de Consumidores en Materia de Cláusulas Chan xa que, na súa opinión, "acentúa as desigualdades" entre os bancos e os consumidores.

Nun comunicado, o presidente de Acouga, Manuel Pérez Arias, sostén que esta asociación xa advertiu de que o sistema proposto polo Goberno "non creaba mecanismos de mediación ou arbitraxe senón que establecía unha mera capacidade de reclamación extraxudicial que o único ao que obrigaba á entidade era unha contestación por escrito".

Pola súa banda, o secretario xeral de Acouga e letrado, Xoan Antón Pérez-Lema asegura que "ningunha entidade está a incorporar a súa oferta económica os intereses legais de demora polas cotas indebidamente pagas polo cliente".

RECOMENDACIÓN A CONSUMIDORES

Por iso, esta asociación recomenda aos consumidores que non sigan a vía extraxudicial ou que, en caso de facelo, "busquen o debido asesoramento para que o primeiro contacto co documento non sexa xa a propia oficina para asinar o acordo".

Respecto diso, lembra que Acouga presentou unha demanda ante o Tribunal Supremo para que se declare erro xudicial a sentenza de maio de 2013 que limitou a esa data os efectos retraoactivos de reintegro das cantidades indebidamente cobrados polos bancos.