Os galegos temos dúas candidaturas diferentes para declarar Cíes patrimonio da humanidade

En declaracións aos medios, o rexedor volveu a denunciar o "escándalo" da candidatura da Xunta, presentada "nunha reunión clandestina", na que "catro mediocres personaxes da política" deron unha rolda de prensa (en alusión aos conselleiros de Cultura e Medio Ambiente, e a dúas directoras xerais do goberno galego).

Imaxe aérea das Illas Cíes, na ría de Vigo | Fonte: TURGALICIA.

CRÍTICAS DO ALCALDE Á XUNTA

"O que ten que facer a Xunta é retirar a súa proposta, pedir desculpas por aquel ridículo e sumarse á nosa", insistiu Caballero, quen subliñou que "segue adiante" a candidatura promovida polo Concello de Vigo, "o primeiro e máis grande de Galicia".

Segundo Caballero, "a cidade está indignada" pola intención do goberno galego de "rebentar" a iniciativa de 'Cíes Patrimonio da Humanidade', e precisou que a posición do PP de Vigo "é de risa", tras defender a iniciativa da Xunta hai unha semana e pedir a súa retirada cinco días máis tarde. "O do PP de Vigo xa é de risa (...), a cidade pasoulles por encima e obrigoulles a dar marcha atrás", apostilou o alcalde.

O rexedor explicou que, a finais de xuño, tramitarase a candidatura viguesa ante a Xunta, e logo pasará ao Ministerio de Cultura, que terá que decidir a súa inclusión na chamada lista indicativa de propostas. A partir de aí, "iniciarase o diálogo directo" coa UNESCO, segundo Caballero, quen mostrou o seu convencemento de que Cíes será declarada Patrimonio da Humanidade "en tempo marca".