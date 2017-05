Os novos datos da DGOJ revelan que a afección polo póker segue crecendo

O póker, o gran xogo de cartas baseado en apostas, foi durante moitos anos e é a día de hoxe, unha diversión e entretemento para moitos españois. Unha afección, un hobby repleto de combinacións, variables e posibilidades de resultados.

Fichas

Se analizamos os seus antecedentes ...

A ampliación do marco xurídico que viviu este sector en 2011-2012, o éxito real desta industria en España e a revolución da internet, levou ás diferentes modalidades do xogo online á cima da cúspide. O xogo pasou de ser algo estancado, estático e parado a un fenómeno legalizado, dinámico e cunha fama abafadora. Un marco, unha situación que cambiou radicalmente a perspectiva, o seu enfoque e o punto de mira deste sector.

Segundo o primeiro informe trimestral do 2017 sobre o mercado do xogo online en España elaborado polo órgano regulador DGOJ (Dirección Xeral de Ordenación do Xogo), as diferentes disciplinas de xogo online (póker, casino, bingo e concursos) creceu de forma exponencial respecto ao mesmo trimestre do 2016.

A escalabilidade do xogo online chegou para seguir crecendo

Segundo a DGOJ, tanto o nº de rexistrados activos como o nº de usuarios rexistrados en xogos de póker online é superior que no primeiro trimestre de 2016. Hai unha clara tendencia de crecemento polo que se refire ao xogo online de póker. Ademais, tamén existe un incremento en depósitos respecto ao mesmo período do ano anterior. A escalabilidade deste sector está moi presente no escenario do xogo online actual.

Aumento de aplicacións e plataformas de xogo online

Cada vez son máis as plataformas e aplicacións legalizadas que se dedican ao xogo online. Mostra diso, é 888poker.es, unha sala de póker online onde se xogan diferentes torneos e modalidades de póker, ademais doutros xogos de casino e de apostas deportivas. 888poker.es é un medio que está a duplicar o seu número de usuarios, depósitos e apostas. O éxito destas aplicacións débese á posibilidade de consumo que ofrece, é dicir, que un podo xogar no momento que máis desexe. Xustamente, o pasado 23 de maio concluíu o 888Live Barcelona Festival, un torneo que revolucionou o panorama do póker.

Pero, non só existen aplicacións como a nomeada anteriormente que se dedican ao póker online, senón que hai un despregable inmenso de diferentes opcións de xogos online que se lanzaron no mercado debido á ampliación da orde xurídica español implantado entre 2011 e 2012 para ampliar a cobertura das diferentes modalidades do xogo online. DGOJ, con todo, é o organismo encargado de outorgar as licenzas aos operadores de xogos online.

O Póker tamén en vivo

É España, tamén existen diferentes organizacións, casinos e clubs especializadas no xogo. No territorio español o máis coñecido e famoso é o nomeado CEP ou Campionato de España de Póker, un organismo encargado de organizar diferentes torneos de póker por toda a península. Un ente totalmente estruturado e ideado para gozar do xogo. Unha entidade con diferentes paradas, estruturas, regras e premios.

O póker, o xogo das grandes peculiaridades e características segue collendo terreo no mercado actual dunha forma espectacular.