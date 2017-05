O Constitucional admite a trámite o recurso da familia de José Couso contra o arquivo da investigación

O Tribunal Constitucional (TC) admitiu a trámite o recurso de amparo presentado polos familiares do cámara José Couso, asasinado en abril de 2003 en Iraq polo Exército de Estados Unidos, contra o sobresemento da investigación por parte do Tribunal Supremo o pasado mes de outubro.

José Couso en Iraq

Segundo informan fontes xurídicas, a Sala Segunda do alto tribunal admitiu os recursos presentados pola familia do operador de cámara e pola Asociación Libre de Avogados e revisará a última reforma da Lei de Xustiza Universal de 2014 que acabou coa posibilidade de perseguir xudicialmente desde España delitos internacionais como crimes de guerra cometidos contra españois no estranxeiro.

O fallo precisa que se examinará o recurso de amparo ante a "posible vulneración do dereito fundamental que se denuncia" despois de que a Audiencia Nacional e o Tribunal Supremo arquivasen a causa e rexeitasen presentar cuestión de inconstitucionalidade contra a última reforma da xustiza universal aprobada en solitario polo Partido Popular.

A Sala do Penal lembrou no fallo que só se poden promover cuestións de inconstitucionalidade cando consideren que unha norma con rango de lei aplicable ao proceso poida ser contraria á Constitución, non entanto si se pronunciou sobre a morte do cámara asegurando que se tratou dun "ataque non xustificado por parte da forza armada á poboación civil".