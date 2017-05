O concelleiro do PSOE de Vigo Carlos López Font censurou este luns a "intransixencia" do sector crítico dos socialistas na súa cidade, así como as súas "posturas totalitarias".

O Concelleiro De Vigo Carlos López Font. | Fonte: Europa Press

Así o dixo despois da ruptura da lista de integración pactada entre afíns a Pedro Sánchez e a Susana Díaz e que motivou que o sector que lidera o alcalde, Abel Caballero, marchase sen votar do 'congresillo' no que se elixiron os delegados ao congreso federal.

En concreto, a marcha do sector 'oficial' buscaba evidenciar o seu rexeitamento a que o sobriño do rexedor e cabeza visible do sector crítico, Gonzalo Caballero, encabezase a candidatura da provincia.

"Non vetamos ningún nome. Iso si, encabezar a lista ten unha especial significación, e quenes perderon na súa agrupación non poden ser a referencia", puntualizou López Font, tras aclarar que a súa decisión de non presentar lista propia foi por "non crear división".

"EXERCICIO DE RESPONSABILIDADE"

Dito isto, sostivo que se tentou a unidade "por todos o medios" pero que "a intransixencia e a inflexibilidade" do denominado sector crítico impediu que callase.

E, tras incidir en que a súa decisión de non confrontar candidaturas foi "un exercicio de responsabilidade", deixou claro que tampouco está "para avalar os totalitarismos que se empezan a producir". "As formas non son, nin moitísimo menos, as que se anunciaron para este novo tempo", remachou.

"Optamos por non concorrer por non provocar unha división e por non provocar unha confrontación", abundou López Font, non sen sinalar que o sector de Abel Caballero "posiblemente" podería obter "a metade dos delegados".