Unha persoa resulta ferida nunha saída de vía na Laracha (A Coruña)

Unha persoa resultou ferida este luns ao saírse da vía o vehículo no que viaxaba e dar unha volta de campá na estrada DP-2404, no lugar de Ribeiriña, no municipio coruñés da Laracha.

Segundo informou o CAE 112 Galicia, un particular informou o suceso ás 14,30 horas, cando explicou que a persoa accidentada sufría unha crise nerviosa.

Tras recibir a alerta, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia avisou a Urxencias Médicas, á Garda Civil de Tráfico e aos Bombeiros de Carballo.