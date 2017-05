En Marea e o BNG urxen a comparecencia de Quintana para explicar as accións da Xunta tras o decreto da estiba

Os grupos parlamentarios de En Marea e do BNG solicitaron este luns a comparecencia urxente da conselleria do Mar, Rosa Quintana, no pleno do Parlamento de Galicia para que de conta das accións que levará a cabo a Xunta tras a aprobación do decreto da estiba.

Nun comunicado, En Marea lembrou que este Real Decreto modifica o réxime dos traballadores para a prestación do servizo portuario de manipulación de mercadorías para cumprir a sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea do 11 de decembro de 2014.

Ante iso, o partido instrumental destacou que o Goberno galego debe aclarar que medidas vai adoptar a Xunta ante unha lei que, na súa opinión, "prexudica tanto aos traballadores da estiba como ás empresas estibadoras establecidas desde hai anos nos portos galegos".

"Ademais de vulnerar o diálogo social, o novo decreto do Goberno central incumpre o marco legal da Organización Internacional do Traballo (OIT) ao impor a liberalización da estiba por decreto tras facer unha campaña para pór á opinión pública en contra dos estibadores", considera En Marea.