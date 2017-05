A Xunta finaliza o traballo de mantemento e conservación das marxes dos ríos Sar e Sarela

A Xunta, a través de Augas de Galicia, finalizou os traballos de mantemento e conservación das marxes dos ríos Sar e Sarela, en Santiago de Compostela.

A actuación supuxo un investimento de preto de 4.500 euros e consistiu en rózaa de restos vexetais e a retirada de árbores caídas e restos na zona de paseo.

Os traballos realizáronse ao longo do presente mes de maio no tramo que o Sarela percorre pola parroquia de San Paio, no lugar de Chouciños; e na zona na que o Sar pasa pola parroquia de San Martiño, en Laraño.

Así, o obxectivo da actuación é mellorar as zonas de acceso e a protección das marxes dos ríos nas concas da demarcación hidrográfica Galicia-Costa.