A elección da executiva de Pedro Sánchez abre unha nova fronte no PSdeG

Os apenas 20 días que restan ata a celebración do congreso federal do PSOE, no que Pedro Sánchez someterá a votación o equipo co que liderará o partido nesta nova etapa, abriron unha nova fronte nas filas socialistas en Galicia.

Entre os mellor situados para entrar nesa directiva, segundo fontes consultadas por Europa Press, destaca o vigués Gonzalo Caballero, pois foi un dos principais apoios do madrileño en Galicia.

No entanto, conta co rexeitamento frontal do sector oficial da maior agrupación socialista en Galicia, liderada por quen será membro nato da nova executiva na súa condición de presidente do municipalismo español, Abel Caballero.

Respecto diso, outro factor que non pasan por alto desde a provincia ourensá é o feito de que Pedro Sánchez avanzou que na súa directiva non habería sitio para os 'baróns' territoriais.

É por iso que algunhas voces subliñaron que ese principio non debe valer só para os actuais líderes autonómicos do PSOE, na súa maioría aliñados coa presidenta andaluza, senón implicar que os que accedan á nova executiva non poderán competir nas súas federacións.

OBSTÁCULO OU REFORZO?

Deste xeito, aínda que algúns cargos do partido interpretan que un asento en Ferraz podería supor un "reforzo" en termos de liderado a nivel galego, outros advirten de que "se se xoga en Madrid non se xoga en Galicia".

Esa situación podería afectar non só a Gonzalo Caballero, senón tamén a quen compatibiliza un escano no Congreso coa xestora do PSdeG, Pilar Cancela, no caso de que tentase facerse coas rendas do partido.

Escenario diferente parece ter ante si Rocío de Frutos, a única deputada galega en Cortes que mantivo o 'non' na investidura de Mariano Rajoy, dado que na súa contorna sosteñen que non traballará por liderar o PSdeG.

SEN DATA PARA As PRIMARIAS

Con todo, polo momento non hai data para as primarias galegas, tendo en conta que a xestora do PSdeG está desposuída de competencias e que a previsión dos actuais inquilinos de Ferraz era deixar os procesos autonómicos para despois do verán.

Por iso, haberá de ser a nova executiva federal, unha vez constituída, a que decida se, en liña co criterio de Cancela, se axiliza o proceso galego ou se espera ata setembro.

"PANORAMA ABERTO"

Será nese momento cando se visibilice se, como anticipan os resultados dos congresillos para elixir os delegados ao congreso federal, "o panorama" está en Galicia "máis aberto que nunca" e sen un referente claro.

Non só a nivel autonómico, senón tamén no seguinte nivel territorial, coa perda da maioría do 'pachismo' en Ourense, a división patente en Lugo e Pontevedra e co "malestar" existente na Coruña por mor dos "vetos" que impediron que Martín Seco (Arteixo) ou Silvia Fraga (Cerceda) viaxen a Madrid o próximo día 16.