O menor ferido grave ao ser atropelado na Coruña permanece en coidados intensivos e con prognóstico reservado

O menor que resultou ferido grave tras ser alcanzado por un vehículo cando cruzaba indebidamente a calzada cun patinete na Coruña permanece en coidados intensivos.

Diso informaron a Europa Press fontes do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (Chuac), que ratificaron que o seu prognóstico é reservado.

Os feitos producíronse sobre as 16,30 horas á altura do número 25 da rúa Jaime Hervada, na zona do Ventorillo.

ATRAVESOU A CALZADA CUN PATINETE

A vítima atravesou a calzada, fóra dun paso de peóns, cun patinete.

Tras o suceso, ao lugar desprazouse unha ambulancia das Urxencias Sanitarias do 061 que trasladou ao menor, de 13 anos, en estado grave ao Hospital Materno Infantil da Coruña.