Santiago acolle este martes por primeira vez a Escola para Pacientes con Anxioedema Hereditario

A Asociación Española de Anxioedema Familiar por Deficiencia do Inhibidor de C1 (AEDAF) celebra este martes por primeira vez a Escola para Pacientes en Santiago de Compostela.

Segundo explicou a asociación, trátase dun taller que reunirá a pacientes que padezan Anxioedema Hereditario (AEH), familiares e especialistas da patoloxía ao fin de crear un foro de debate.

O propósito deste encontro, segundo sinala, "é axudar aos afectados por AEH a coñecer mellor a súa enfermidade da man de profesionais médicos e doutros pacientes que tamén padecen esta patoloxía", de tal forma que os afectados "poidan identificar cando podería producirse un ataque, controlar mellor a aparición dos síntomas e coñecer como abordalos", segundo engade.

Ademais, daralles a coñecer o programa Alerta Anxioedema do 061, programa pioneiro en Galicia, que axuda ao manexo óptimo das situacións máis graves en que poden enfrontarse os pacientes que poden chegar a ser potencialmente mortais.

O AEH é unha enfermidade rara que afecta desde unha de cada 10.000 persoas ata unha de cada 50.000, un mil en España. Concretamente en Galicia, como afirman os expertos, a prevalencia é alta con respecto a outras zonas de España.

Así, estiman que na Comunidade Autónoma o AEH por déficit de C1 inhibidor afecta a un paciente por cada 36.000 habitantes. Ademais dos síntomas físicos, é unha patoloxía que afecta considerablemente á calidade de vida do paciente.

O taller celebrarase entre as 17,00 e as 20,00 horas deste martes 30 de maio no Hotel Eurostars Araguaney de Santiago de Compostela. A presidenta da Asociación Española de Anxioedema Familiar por Deficiencia do Inhibidor de C1 (AEDAF), Sarah Smith, será a encargada de dar a benvida.