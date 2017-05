O Teatro Principal acolle este martes a estrea en Santiago de 'Esquece Monelos'

O Teatro Principal acolle este martes a estrea de 'Esquece Monelos' en Santiago de Compostela, no marco da Mostra Internacional de Cinema Etnográfico.

Ángeles Huerta | Fonte: Europa Press

A cinta, premiada como mellor documental nos Mestre Mateo 2017, participa na sección competitiva deste festival organizado polo Museo do Pobo Galego.

A exhibición na MICE supón a estrea en Compostela da longametraxe, que obtivo tres recoñecementos na última edición dos Premios Mestre Mateo: Mellor Documental, Mellor Montaxe (Sandra Sánchez) e Mellor Dirección de Fotografía (Jaime Pérez).

A súa directora, Ángeles Huerta, emprega na súa ópera prima a desaparición do río Monelos baixo a cidade da Coruña para reflexionar sobre a perda da memoria dun lugar e das xentes que o habitaron. A proxección, que comezará ás 20.30 horas e cuxa entrada é libre ata completar a capacidade do auditorio, contará coa presenza da directora no coloquio posterior.