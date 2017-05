Detido en Ourense un condutor ao negarse a facer a segunda proba de alcoholemia tras dar positivo na primeira

A Guardia Civil de Ourense detivo ao condutor dun turismo, que ademais ten o carné retirado, despois de negarse a someterse á segunda proba de alcoholemia tras ter un resultado positivo de 0,54 miligramos de alcol por aire expirado na primeira.

Segundo informou o Instituto Armado, o pasado fin de semana o Subsector de Tráfico da Guardia Civil de Ourense intensificou os controis de alcol e drogas en zonas transitadas por bicicletas e motocicletas, co fin de concienciar que se trata dun "colectivo vulnerable" e que se "lles debe prestar unha especial atención no momento de aproximarse a eles".

Así, segundo apuntan as mesmas fontes, realizáronse 466 probas de alcol e drogas, das que 20 deron resultado positivo en consumo de alcol e cinco no de drogas.

En concreto, segundo apunta a Benemérita, nun dos controis de alcoholemia o condutor dun turismo Audi A3 non se someteu á segunda proba de detección alcohólica, tras arroxar un resultado de 0,54 mg/l na primeira.

A Guardia Civil lembra que é obrigatorio someterse á segunda proba pasados dez minutos. Por iso, o condutor foi detido e instruíronselle dilixencias remitidas ao xulgado.

Non someterse á segunda proba de detección alcohólica constitúe un delito contemplado no artigo 383 do Código Penal, penado con prisión de seis meses a un ano e privación do dereito de conducir vehículos a motor e ciclomotores entre un e catro anos, segundo puntualizan as mesmas fontes.

Ademais, este condutor, residente en Amoeiro (Ourense), atopábase privado do permiso de conducir ao recaer sobre el unha perda de vixencia desde decembro de 2015, segundo apostila o Instituto Armado.