A firma de hipotecas sobre vivendas crece un 23,4% en Galicia en marzo, ata 982

O número de hipotecas constituídas sobre vivendas inscritas nos rexistros da propiedade situouse en 982 o pasado marzo en Galicia, cifra que supón un 23,4% máis que no mesmo mes de 2016, aínda que un 4,2% menos en relación ao mes anterior. O capital prestado foi de 95,7 millóns de euros, un 31,6% máis que 12 meses atrás e un 6,1% máis que en febreiro.

En total, a comunidade galega rexistrou 1.438 hipotecas sobre fincas, por valor de 128 millóns. Foron 1.402 urbanas, por 124,79 millóns; e 36 rústicas, por 3,26 millóns.

En canto ás urbanas, distribúense entre as 982 hipotecas sobre vivendas, 11 sobre solares (por 2,29 millóns de euros) e 409 sobre outro tipo de fincas (por 26,8 millóns). Un total de 1.354 constituíronse en bancos (por 119,78 millóns) e 48 noutras entidades (por 5,01 millóns).

Pola súa banda, as hipotecas sobre fincas rústicas repartíronse entre bancos (34, por 2,86 millóns) e outras entidades (dúas, por 402.000 euros).

MÁIS DE 2.100 CANCELACIÓNS

Mentres, en marzo canceláronse 2.146 hipotecas, 1.413 delas sobre vivendas, 66 sobre fincas rústicas, 36 sobre solares e 631 sobre outras de carácter urbano.

A maior parte das cancelacións, 1.950, estaban rexistradas en bancos, fronte a 196 que se corresponderon con outro tipo de entidade financeira.

Por último, o terceiro mes do ano houbo 203 cambios rexistrais en hipotecas de Galicia, 164 por novación, 38 subrogacións do acredor e unha do debedor. Por natureza da finca, oito eran rústicas e 195 urbanas --destas últimas, 123 vivendas--.

DATOS ESTATAIS

A nivel nacional, o número de hipotecas constituídas sobre vivendas inscritas nos rexistros da propiedade situouse en 27.720 o pasado mes de marzo, cifra un 20,2% superior á do mesmo mes de 2016.

Este avance interanual contrasta co descenso do 2,7% que rexistrou este indicador en febreiro e co que se puxo fin a unha serie de seis meses consecutivos de ascensos interanuais.

O importe medio das hipotecas sobre vivendas creceu un 6,4% respecto de marzo de 2016, ata os 114.469 euros, mentres que o capital prestado subiu un 27,9% en taxa interanual, ata superar os 3.173 millóns de euros.

En taxa mensual (marzo sobre febreiro), as hipotecas sobre vivendas incrementouse un 13,9%, en tanto que o capital prestado avanzou un 12,5%. Trátase en ambos os casos das maiores subidas mensuais nun mes de marzo polo menos desde 2013.