As forzas de seguridade rexistran un local social ocupado en Santiago

Efectivos policiais acordoaron este martes a primeiras horas da mañá a rúa Algalia de Arriba, unha céntrica rúa do casco vello de Santiago, para realizar un rexistro nun coñecido local social da cidade, o CSO Escárnio e maldicer.

Segundo as fontes consultadas, nese rexistro non houbo ningún detido aínda que si tiveron lugar altercados nunha concentración convocada despois do rexistro a través das redes sociais polos usuarios e membros deste colectivo.

O centro CSOA Escarnio e maldicer está situado nun antigo espazo ocupado e no que se atopaba a antiga agrupación de baile e canto tradicional Cantigas e Agarimos. Este “Espaço autónomo e antiautoritário para umha Compostela rebelde e combativa” leva anos realizando actividades sociais, entre eles, cursos de baile, pandeireta ou actividades deportivas e agrarias.

“Os afectos que nos movem, as precariedades que nos atravessam, a luita que nos templa, o medo que nos petrifica, o roubo dos espaços que habitamos, dos corpos que habitamos, disto alimentamos a nossa trincheira, onde nos enfrontamos a nós mesmas e nos desprendemos da pele do mundo”, apunta a entidade na súa páxina de FB.

Os impulsores deste colectivo decidiron ocupar este espazo no corazón de Santiago “para enchê-lo de vida e convertê-lo num centro social da gente numha zona velha de Compostela deixada a lógica da produtividade, afastada das vizinhas e pensada para o turista”.

“O espaço foi ocupado pondo em causa a propriedade privada e a gestom miserável e ruinosa levada a cabo polo Capital, dando pé a gente que tivera algumha iniciativa sem passar pola mediaçom do dinheiro e o lucro pessoal, tecendo laços de solidariedade e cumplicidade”, indican.CSOA Escárnio e maldicer rexeita “toda subvençom e mediaçom institucional, opondo-nos aos interesses depredadores de qualquer entidade estatal ou privada” e priorizan a defensa da lingua e da cultura do país, “dando vida aos valores de autonomia e horizontalidade que pretendemos difundir e artelhando um espaço de segurança e respeito onde primem os cuidados, a ajuda mútua e a solidariedade”.