As zonas de Arousa, Santiago, ría de Vigo e A Coruña concentran o 65% das pernoctacións en Galicia

As áreas da ría de Arousa, Terras de Santiago, ría de Vigo e Baixo Miño e A Coruña e As Mariñas concentraron durante o pasado ano o 65% das pernoctacións realizadas na comunidade, segundo fixo público este luns o Instituto Galego de Estatística (IGE) a través do seu Indicador de Intensidade da Demanda Turística.

Segundo este documento, o pasado ano os aloxamentos turísticos galegos rexistraron 10.053.726 pernoctacións, o que, tendo en conta o indicador de poboación (do 1,01%) supón que os turistas supuxeron o equivalente a 1,01 novos habitantes por cada 100 residentes habituais.

No entanto, a demanda turística non se distribúe homoxéneamente por todo o territorio galego, senón que agrupa o 65% en catro áreas. Así, a ría de Arousa foi a que rexistrou maior porcentaxe de pernoctacións o pasado ano, ata o 19,5%; mentres que Terras de Santiago concentrou o 18,9%, ría de Vigo e Baixo Miño o 14,4%, e A Coruña e As Mariñas o 12,2%.

A continuación sitúanse áreas como Lugo e Terra Chá e ría e Terras de Pontevedra, cunha acumulación do 5,6% das pernoctacións, ou Ferrolterra, onde se produciron o 4,1%.

A presión do turismo sobre os residentes da ría de Arousa situouse en 2016 en 2,8 potenciais novos habitantes por cada 100 residentes habituais, mentres que en Santiago e os seus concellos limítrofes supuxo 1,90 turistas por cada 100 habitantes. A poboación dos concellos costeiros soporta unha presión turística media de 1,07 viaxeiros por cada 100 habitantes.

Por procedencia, o 71% das pernoctacións rexistradas en 2016 corresponden a turistas de fóra de Galicia, unha cuestión especialmente relevante en zonas como a contorna de Santiago, onde o 89,7% foron efectuadas por non residentes. En situación contraria están áreas como Manzaneda-Pena Trevinca, onde o 74,8% dos turistas eran residentes en Galicia.