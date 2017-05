Desaloxan e tapian por orde xudicial un local 'ocupado' no centro histórico de Santiago

Efectivos da Policía Nacional procederon na mañá deste martes a desaloxar por orde xudicial un local 'ocupado' no centro histórico de Santiago de Compostela, feito que xerou un enfrontamento co colectivo 'okupa'.

Segundo confirmaron a Europa Press fontes próximas ao operativo, trátase dunha orde de desaloxo e tapiado do edificio ocupado polo colectivo Escarnio e Maldizer en Algalia de Riba.

Por iso, á primeira hora da mañá deste martes acudiron efectivos da Unidade de Prevención e Reacción da Comisaría de Santiago e efectivos da Unidade de Intervención da Coruña con motivo dunha orde xudicial para desaloxar e tapiar o inmoble ocupado desde hai anos.

Fontes policiais explicaron a Europa Press que cando chegaron os axentes non había ninguén no inmoble, polo que se procedeu ao seu tapiado. Durante os labores, segundo concretaron as mesmas fontes, un grupo de persoas do colectivo que ocupaba o local increpou aos efectivos, polo que a Policía Nacional procedeu a "restablecer a orde".

As mesmas fontes policiais aseguraron que durante o operativo non se produciron detencións e soamente rexistrouse "algún incidente de orde pública".

Como a rúa onde se sitúa o edificio que se procedeu a tapiar por orde xudicial, un grupo de medio centenar de persoas vinculadas co colectivo desaloxado concentrouse na zona de Casas Reais cunha pancarta coa lema 'Defende vos centros sociais, defende ou Escarnio e Maldizer'.