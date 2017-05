A Fundación Amancio Ortega lanza un programa de formación en Canadá para profesores recentemente titulados

A Fundación Amancio Ortega puxo en marcha un Programa de Formación para Profesores en Canadá dun ano académico de duración. Na súa primeira edición, o programa ofrece 50 prazas a titulados do Máster Universitario en Formación do Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinos de Idiomas de universidades españolas nas edicións 2016/2017 e 2015/2016.

O contido do programa está estruturado en dous módulos (un académico e outro práctico) deseñados especificamente polas autoridades educativas canadenses do distrito de Ottawa-Carleton e a Fundación Amancio Ortega, segundo informa a institución.

Os 50 seleccionados do Programa de Formación para Profesores comezarán a súa estancia en Canadá en setembro, cun trimestre de formación en competencias para a práctica da docencia e inglés para uso educativo impartidos polo distrito escolar de Ottawa-Carleton, a Universidade de Ottawa e a Universidade de Queens (Kensington), entre outros centros colaboradores.

Unha vez completado este módulo, os participantes incorporaranse ao claustro de profesores dun centro público do distrito de Ottawa (Ontario) para a realización de prácticas profesionais, participando activamente na vida académica do centro. Para que a inmersión no sistema educativo e a cultura do país sexa o máis completa posible, os docentes do programa residirán cunha familia da contorna local durante todo o curso.

A Fundación Amancio Ortega cobre o 100% do custo da participación no Programa de Formación para Profesores: viaxe, formación académica, formación práctica, aloxamento e manutención en familia local, seguro médico e de responsabilidade civil e unha asignación mensual durante a estancia en Canadá.

INSCRICIÓN ATA O 10 DE XULLO

O prazo de inscrición nesta convocatoria permanecerá aberto do 29 de maio ao 10 de xullo de 2017 na páxina web do Programa ('www.profesores.faortega.org'), na que está dispoñible toda a información relativa ao seu contido e ao proceso de selección.

A participación require unha nota media mínima de 8 no título de Máster e un nivel de inglés acreditado igual ou superior ao estándar europeo B1. Ademais de cumprir estes criterios académicos, os candidatos finalistas deberán defender un proxecto de aplicación escolar ante un comité formado por especialistas.