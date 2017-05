A Fundación Xeral CSIC lanza o II edición do Programa ComFuturo

A Fundación Xeral CSIC lanza o II edición de ComFuturo, un programa baseado na alianza público-privada da Fundación Xeral do CSIC e o CSIC con entidades privadas do país para dar resposta ao desemprego de mozos científicos altamente cualificados.

O seu obxectivo é "captar o mellor talento novo investigador e posibilitar que aplique as súas valiosas capacidades á resolución de problemas de interese industrial e social", segundo informa CSIC.

ComFuturo, acrónimo de "un compromiso público-privado coa ciencia e o futuro", baséase en dous alicerces, segundo explica a entidade. Por unha banda, a contribución financeira das entidades privadas, que permite a contratación durante tres anos do investigador e cobre parte dos gastos do proxecto.

Por outra banda, a contribución do CSIC, que pon a disposición do investigador as súas instalacións, equipamentos e servizos tecnolóxicos, e financia igualmente outra parte do proxecto.

"O programa pódese incorporar facilmente á estratexia de Responsabilidade Social Corporativa da entidade que o apoia, asociando a súa marca ao mérito baseado no esforzo (persoal) e o talento", segundo destaca o CSIC.

Así mesmo, "favorece o seu posicionamento estratéxico ao acceder ao talento novo máis capacitado e a novo coñecemento derivado da investigación de excelencia, factor de produción crave do futuro", segundo engade.

Entre os seleccionados nesa primeira edición figura Carlos Sabín Lestayo, nacido en Outes (A Coruña). O seu proxecto ComFuturo 'Tecnoloxías cuánticas 3.0', que leva a cabo no Instituto de Física Fundamental do CSIC, explora a maneira de mellorar as novas tecnoloxías cuánticas, usando sistemas e fenómenos físicos non considerados ata agora.