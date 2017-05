Competencia investiga a renuncia masiva de empresas de transporte a 600 liñas de autobús

A Comisión Galega da Competencia investiga a renuncia de varias empresas de transportes a prestar un total de 68 contratos que cubrían unhas 600 liñas de autobús no catro provincias galegas. Fontes consultadas sinalan que este órgano solicitou información ás federacións do sector para analizar se houbo un acordo para renunciar a estas rutas que as empresas consideraban deficitarias.

Estación de Autobuses de Santiago | Fonte: crtvg.es

En concreto, as liñas nas que se produciron as renuncias correspondíanse á práctica totalidade das que cubrían o rural de Ourense, parte de Lugo, unha parte residual das liñas de Pontevedra e moi poucas da Coruña.

A decisión das empresas de renunciar a estas rutas en agosto de 2016 motivou que a Xunta iniciase un cambio no modelo do transporte público por estrada en Galicia.

A modificación comezou este luns coa publicación no Diario Oficial de Galicia (DOG) do acordo que permitirá integrar o 10% das liñas de transporte escolar en liñas regulares de pasaxeiros e que se enmarca na implantación dunha primeira fase do futuro Plan de transporte da Administración galega.