O presidente do Goberno, Mariano Rajoy, subliñou este martes que Portugal, igual que España, "tivo que facer fronte nos últimos anos a unha crise económica moi dura", que "puxo a proba a capacidade de adaptación" de ambos os sistemas económicas e as empresas de ambos os estados. "Hoxe podemos dicir que superamos esta proba", reivindicou.

Mariano Rajoy intervén nun seminario empresarial luso-español en Vila Real | Fonte: Europa Press

Na segunda xornada do cume hispano-lusa, no marco dun seminario empresarial organizado pola CEOE e o CIP, Rajoy felicitou a Portugal e ás súas empresas, e tamén aos cidadáns portugueses "polo esforzo realizado e as reformas emprendidas". "Grazas a iso hoxe crece e crea emprego", apostilou.

De feito, máis adiante na súa intervención, Mariano Rajoy deu o parabén a Portugal por saír recentemente do procedemento aberto por Europa polo déficit excesivo.

"AMBICIOSA AXENDA REFORMISTA"

En canto a España, Rajoy sinalou que "grazas á ambiciosa axenda reformista" implementada desde 2012 a situación deu un "xiro de 180 graos". Neste sentido, apuntou a algúns indicadores económicos como o de crecemento do PIB, ao 3,2% a peche de 2016.

Segundo augurou, España seguirá crecendo en 2017, "polo menos ao 2,7%", algo que era "impensable" fai catro anos. Todo isto atribuíuno en boa parte ao comportamento do sector exterior, e valorou os datos da primeira EPA do ano no que se refire a ocupación.

O xefe do Executivo español comprometeuse continuar traballando para "estreitar" a cooperación con Portugal, mentres que o primeiro ministro portugués, António Costa, fixo un chamamento para facer da fronteira "un punto de unión".

Na súa intervención, despois dos representantes empresariais, Rajoy cualificou a España e Portugal de "socios preferentes cunha estreita relación de veciñanza e fortes vínculos bilaterais". "Compartimos intereses comúns como membros da Unión Europea e do euro", afirmou.

EXPLORAR NOVAS POSIBILIDADES COMERCIAIS

No marco de relacións entre Portugal e España, Rajoy avogou por "explorar novas posibilidades" no comercio entre "países veciños e amigos", xa que o luso é "un mercado moi importante" e cun fluxo comercial e de investimentos cun "aumento constante" nas últimas décadas. "Moitas empresas xa enfocan o mercado ibérico como un todo", dixo.

Por iso, apostou por "aproveitar esta relación privilexiada" e destacou que por iso é polo que "por primeira vez" o cume hispano-lusa "ocupouse de maneira especial da cooperación transfronteiriza".

Nun contexto no que galegos e estremeños, por exemplo, afrontan o acto de cruzar a fronteira como algo "natural", Portugal e España desenvolven "unha intensa cooperación" en materia de infraestruturas enerxéticas, transportes, turismo, ciencia, tecnoloxía, emprego, seguridade social, seguridade e defensa, entre outros aspectos.

"De todo iso falamos no cume", indicou, antes de comprometer que continuarán "traballando para estreitar esta cooperación".

Así, Rajoy reflexionou sobre que ambos os países superaron " unha etapa moi difícil" pero asegurou que "aínda queda moito por facer". "E como membros do euro imos continuar traballando para consolidar a recuperación, seguir creando emprego e contribuír a un modelo que achegue estabilidade á moeda única", concluíu.

"SER MÁIS FORTES"

Pola súa banda, António Costa falou dunha relación económica "forte" e chamou a atención sobre o feito de que España exporta a Portugal máis que todo o que exporta a América Latina, do mesmo xeito que Portugal exporta a España "máis que a Alemaña e Francia no seu conxunto".

Neste extremo, advertiu a "posibilidade de ser máis fortes no conxunto no mercado europeo e no global", e enumerou algunhas das prioridades dos dous Gobernos.

Neste sentido, afirmou que reforzar o mercado enerxético para "ter enerxía máis limpa e máis barata" é unha desas prioridades, e a outra a identificou no campo das infraestruturas de transporte, no que citou as conexións Oporto-Vigo, Aveiro-Salamanca e Sines a Madrid.

Estes son, para o primeiro ministro portugués, o tres corredores "de maior importancia estratéxica para as empresas e tamén para os dous gobernos".

Segundo Costa, o obxectivo do cume que arrincou este luns é dar "pasos concretos" en ambos os obxectivos prioritarios. En canto a cooperación transfronteiriza, o primeiro ministro luso avogou por unha "nova visión" sobre o territorio, tras "anos de costas" cada país virado cara ao seu litoral.

Iso, lamentou, "significou que as rexións menos desenvolvidas son as que están xunto á fronteira", que serviu como "unha liña de separación". Agora, António Costa chamou a lograr "maior cohesión territorial" e para iso recomendou "priorizar" nestes espazos o "esforzo" para o desenvolvemento. "Facer da fronteira un punto de unión. Un punto de unión que ofreza unha posición privilexiada", resumiu.

CONCLUSIÓNS DOS EMPRESARIOS

Previamente, o vicepresidente da CEOE, José Vicente González, reafirmou o compromiso dos empresarios coa Unión Europea, nun discurso no que repasou as conclusións do seminario que tamén se desenvolveu desde o luns.

Nesta liña, avogou por "profundar o espírito reformista nacional e europeo", ante problemas estruturais como o desemprego, a baixa produtividade e o endebedamento público e privado. Desta forma, pediu "máis ambición" nas reformas estruturais.

En canto á Unión Europea, en opinión dos empresarios, "debería fortalecer o mercado único". De aí a oposición que mostraron á creación de obstáculos no transporte por estrada nos países centroeuropeos, polo que dificulta ao sector da Península Ibérica.

González solicitou "condicións equitativas" e eliminar competencia desleal por parte de fabricantes de terceiros países que utilizan os portos máis tolerantes para a entrada á Unión.

Entre outros puntos, chamou a "reforzar a política de cohesión para alcanzar maior converxencia entre estados membro e rexións".

Pola súa banda, o presidente do CIP, António Saraiva, centrouse na súa intervención no mercado enerxético, e reclamou medidas que afecten tanto os sistemas regulatorios de ambos os países como nos prezos.

Tamén apuntou ás conexións ferroviarias e citou o caso do Porto-Vigo, no marco do Eixo Atlántico, dentro das conexións que os empresarios ven clave.

Considerou "aconsellable" que os gobernos solicitasen á Comisión Europea excluír do pacto de estabilidade os investimentos en infraestruturas transeuropeas.

O 'BREXIT'

Por último, apostou por "minimizar" os factores de inestabilidade e incerteza en relación ao futuro 'brexit', e marcouse o obxectivo de manter as relacións económicas entre a Unión Europea e o Reino Unido, "evitando a creación de obstáculos ao comercio e garantindo condicións reais de concorrencia". "É preciso que a nivel político haxa unha forte coincidencia sobre este obxectivo", remachou.

Neste ámbito, así mesmo, viu unha oportunidade a futura localización da axencia europea do medicamento e remarcou a "importancia estratéxica" e o interese que ten para a CEOE e o CIP, polo que demandou "todos os esforzos para atraer a organización á Península Ibérica".