Máis de 3.580 inscricións para as listas de selección temporal de diversas categorías de persoal sanitario do Sergas

As listas de selección temporal de diversas categorías de persoal sanitario do Sergas rexistraron un total de 3.585 inscricións, ao sumar as do anterior proceso e as de nova xeración.

Segundo informa a Consellería de Sanidade, a categoría de maior número de solicitudes é a de Fisioterapeuta, con 1.110. O sete por cento corresponde a novas inscricións realizadas despois da data límite de presentación de inscricións do anterior proceso.

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica na súa edición deste martes o anuncio polo que se dá publicidade á relación provisional de admitidos e excluídos e os resultados provisionais de baremación no proceso de inscrición de aspirantes para a formación de nomeamentos estatutarios temporais de varias categorías.

En concreto, trátase das categorías de facultativo especialista de área de medicamento do traballo, facultativo especialista de área de psicoloxía clínica, farmacéutico de Atención Primaria, fisioterapeuta, logopeda, médico asistencial do 061, médico coordinador do 061, odontólogo de primaria, terapeuta ocupacional e traballador social.

A lista provisional de admitidos e excluídos coa asignación aos primeiros da puntuación provisional lograda está publicada na web do Sergas --www.sergas.es--.

Sanidade avanza que en próximas datas está prevista a publicación das puntuacións definitivas do proceso de actualización de listas das categorías de persoal de servizos xerais, calefactor, condutor, electricista, fontaneiro e mecánico.