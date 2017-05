Os encoros galegos perden outros 46 hectómetros cúbicos na última semana

Os encoros que abastecen Galicia perderon outros 46 hectómetros cúbicos na última semana, segundo datos do Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente (MAPAMA).

Encoro, transvasamento, rega, regadío, auga, canle, Tajo-Segura | Fonte: Europa Press

Deste xeito, a conca Miño-Sil está ao 67,3 por cento da súa capacidade con 2.040 hectómetros cúbicos, 33 menos que hai unha semana. Na mesma época do ano anterior contaba con 2.712.

Mentres, a Galicia Costa atópase ao 74,6 por cento da súa capacidade, con 510 hectómetros cúbicos de auga embalsada, nove menos que fai sete días. O ano anterior nesta data contaba con 631.

En total en España a reserva hidráulica atópase ao 57,2 por cento da súa capacidade total, tras perder esta semana 344 hectómetros cúbicos de auga embalsada, o que representa o 0,6 por cento do total.

PRECIPITACIÓNS

Así, esta semana os encoros albergan un total de 32.000 hectómetros cúbicos tras as precipitacións nas concas da vertente atlántica, que deixaron unha máxima de 52,4 litros por metro cadrado en Lugo.

Por ámbitos, a reserva atópase ao 87,7 por cento en Cantábrico Oriental; ao 86,7 por cento en Cantábrico Occidental; ao 67,3 por cento en Miño-Sil; ao 74,6 por cento, Galicia Costa; ao 81 por cento nas concas internas do País Vasco; ao 52,7 por cento, o Douro; ao 52,2 por cento, o Tallo e ao 59,1 por cento en Guadiana.

Ademais, Tinto, Odiel e Pedras está ao 90,8 por cento; Guadalete-Barbate ao 55,1 por cento; Guadalquivir, ao 51,8 por cento; a Conca Mediterránea Andaluza, ao 48,2 por cento; Segura, ao 31,6 por cento; Júcar, ao 38,1 por cento; Ebro, ao 74,7 por cento e as concas internas de Cataluña, ao 87,6 por cento.

Neste contexto, a Axencia Estatal de Meteoroloxía (AEMET) sinalou que a falta de choivas acumulada desde outubro mantense no 12% por baixo do normal e agudízase no noroeste.

CHOIVAS ACUMULADAS

En concreto, informou que as choivas acumuladas desde que comezou o ano hidrolóxico ata o 23 de maio alcanzan 447 litros por metro cadrado, un 12 por cento menos que o valor medio normal para este período, que son 511 litros por metro cadrado.

Así, entre o 17 e o 23 de maio as precipitacións afectaron á metade norte peninsular e a algunhas zonas de Illas Canarias e que se superou os 10 litros por metro cadrado nunha franxa que vai desde o oeste de Asturias ata Cataluña, no norte e interior de Castela e León, na Rioxa, ao longo de todo Aragón, no sur de Guadalaxara e nos sistemas Central e Ibérico.

Ademais, nesta semana as precipitacións pasaron de 30 litros por metro cadrado no leste de Asturias, Cantabria, País Vasco e na zona pirenaica das provincias de Huesca, Lérida e Xirona.

Por zonas, choveu menos do normal desde o 1 de outubro en gran parte da metade occidental peninsular e quedaron por baixo do 75 por cento do valor normal, é dicir, máis dun 25 por cento de déficit en toda Galicia, Asturias, Cantabria, a maior parte de Castela e León, norte de Guadalaxara, sur de Soria e diversas áreas de Canarias occidental.

Nunha área illada do interior da provincia de Palencia, na zona limítrofe entre Asturias e Cantabria e no sur e oeste da illa de Tenerife e na Gomera, as precipitacións non alcanzaron a metade dos valores normais.

Pola contra, choveu máis do normal en gran parte do terzo este peninsular, en zonas ao leste e suroeste de Andalucía, nas Illas Baleares, en pequenas zonas do Sistema Central, na illa de Lanzarote e no sur de Forteventura.

As cantidades acumuladas superan o 50 por cento do normal no leste de Andalucía, nas provincias de Murcia, Alacante e Valencia e no sur da illa de Mallorca e chegáronse a duplicar os valores normais nunha área que abarca desde o sur de Valencia ata o nordeste de Murcia e outra no extremo nordeste da provincia de Granada xunto co norte de Almería e sur de Albacete.