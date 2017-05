Ferido un home nunha saída de vía na Pobra (A Coruña) e un menor noutro sinistro en Teo

Un home foi evacuado este martes pola mañá debido a unha saída de vía rexistrada no municipio coruñés da Pobra, supostamente debido a unha indisposición, así como un menor noutro sinistro en Teo (A Coruña).

Segundo informou o 112 Galicia, unha indisposición do condutor puido ser a causa que provocou o primeiro accidente, sucedido sobre as 10,00 horas na Pobra.

Así o constataron axentes da Policía Local que se desprazaron ao momento. Tras recibir o aviso de Urxencias Sanitarias, pasados uns minutos das 10,00 horas, o 112 Galicia informou á Policía Local e aos Bombeiros de Ribeira.

Ao lugar o 061 desprazou unha ambulancia asistencial que trasladou ao condutor ferido, F.F.D., de 86 anos, ao Hospital do Barbanza, segundo indicaron a Europa Press fontes sanitarias.

Mentres, case á mesma hora, persoal sanitario tamén informou ao 112 Galicia de dúas persoas feridas en Calo, no municipio de Teo, por mor dunha colisión.

O persoal do Centro de Atención ás Emerxencias do 112 solicitou a colaboración dos axentes de Tráfico e informou os efectivos do GES da Estrada e de Protección Civil de Teo.

O 061 enviou unha ambulancia asistencial ao momento que trasladou a un menor ao Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), segundo sinalaron fontes sanitarias.