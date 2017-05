O 27,1% dos pacientes prioritarios en Galicia por hepatite C non recibiu tratamento

Case tres de cada dez pacientes prioritarios por hepatite C en Galicia non recibiron tratamento algún; en concreto, o 27,1 por cento. Así o reflicte un estudo liderado pola doutora Eva Poveda, do Grupo de Viroloxgía Clínica do Instituto de Investigación Biomédica da Coruña (INIBIC), do Complexo Hospitalario Universitario (CHUAC) e no que participaron tamén expertos da Unidade de Enfermidades Infecciosas do Servizo de Medicina Interna do Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF) e da Unidade de Epidemioloxía Clínica e Bioestadística do propio INIBIC.

Enfermos de hepatite nunha das súas protestas | Fonte: Facebook

O obxectivo do estudo —que se publica na revista Journal of Medical Virology— foi caracterizar a infección por hepatite C (VHC) en Galicia e avaliar o impacto do Plan Estratéxico español sobre esta enfermidade, posto en marcha en 2015. En total, incluíronse 387 pacientes —60,9% coinfectados con VIH/ VHC e 28,2% cirróticos—, cuxos casos foron analizados entre xuño de 2014 e decembro de 2015. Destes, o 72,9% dos pacientes recoñecidos como prioritarios para o tratamento do VHC iniciou o tratamento cunha efectividade "moi alta" ao amparo do Plan Estratéxico, o cal "foi fundamental para avanzar na curación da hepatite C", salientáse no estudo. Porén, os investigadores avisan: "O 27,1% dos pacientes prioritarios aínda permanecen esperando o inicio do tratamento da hepatice C".

A CRISE DA HEPATITE C

Foi precisamente en 2015 cando pacientes de hepatite C e familiares iniciaron as denuncias e mobilizacións que aínda manteñen hoxe contra a Xunta pola súa xestión dos tratamentos contra esta enfermidade. Sobre a mesa do presidente Alberto Núñez Feijóo hai seis mortos por non recibir os medicamentos que necesitaban e unha causa aberta por homicidio por supostamente retrasar o SERGAS os fármacos, o que levou a dous altos cargos do Servizo Galego de Saúde a comparecer como investigados. No fondo do asunto sitúanse os recortes por "razóns orzamentarias".