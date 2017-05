Edward Altman insta os bancos centrais a avaliar o sector privado e non só a macroeconomía para anticipar riscos

O economista Edward Altman instou aos bancos centrais a "mirar a saúde financeira" do sector privado e non só datos "macroeconómicos" para anticiparse aos riscos e evitar situacións como as que rexistrou o sector financeiro español pola crise económica.

O economista Edward Altman nun acto de Abanca na Coruña. | Fonte: Europa Press

Así o expuxo nunha rolda de prensa coincidindo coa conferencia que, a partir das 20,00 horas, pronunciará na Coruña, na sede de Afundación, baixo o título 'A evolución de aplicacións do modelo Altman Z-Score na predición de quebras'.

Con motivo da súa visita a Galicia, convidado por Abanca, este experto nos campos da análise de riscos crediticios e a predición de quebras empresariais, trasladou a súa confianza en poder aplicar en España modelos nos que continúa traballando para avaliar estes aspectos.

Respecto diso, lembrou que, hai 15 anos, xurdiu o seu primeiro modelo e que, na actualidade, son numerosos países os que os aplican para, entre outras cuestións, coñecer as posibilidades de perdas tanto no caso de grandes empresas ou como pequenas, incluído o risco de compañías que cotizan en Bolsa.

MELLORA EN ESPAÑA

Altman aludiu tamén á situación de países especialmente afectados pola crise, entre os que citou a Portugal, España ou Italia. "A tendencia destes países ao risco a partir de 2009 estaba moi clara", sinalou.

Con todo, apuntou que, a partir de 2012, a situación empezou a "mellorar". No caso de España, indicou que "a probabilidade de risco diminuíu polo crecemento económico e a saúde financeira das empresas".

Neste sentido, e preguntado se España actuou tarde para medir o risco das entidades financeiras, indicou que a "reputación" do Banco de España era "boa, polo menos antes da crise". Respecto diso, insistiu en que era coñecido por ser "un regulador innovador, rigoroso e duro en comparación con outros".

Con todo, coa chegada da crise, indicou que o principal problema estivo "nos instrumentos financeiros que había no mercado relacionado coas hipotecas". "Tiñan que facer as súas propias análises destes produtos e foi un erro non facelo", apuntou Altman.

Por iso, considerou que os bancos centrais, incluído o Banco de España, deberían prestar "atención" non só aos datos da macroeconomía, senón tamén "centrarse en datos do sector privado ou das pequenas empresas", insistiu.