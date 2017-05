A Coruña acolle este fin de semana a representación en galego de 'Martes de Entroido' de Valle-Inclán

O escenario do Teatro Rosalía de Castro na Coruña acollerá este venres e sábado a primeira adaptación en lingua galega de 'Martes de Entroido', coa representación das obras de Valle-Inclán 'As galas do defunto' e 'A filla do capitán' baixo a dirección de Marta Pazos.

Tras a súa estrea en Santiago de Compostela, e tras estar en Tui, O Barco e Ourense, a montaxe, cun elenco de 10 actores que dan vida a máis de 30 personaxes de ambas as pezas, poderase ver na cidade herculina o venres día 2 e o sábado día 3.

En rolda de prensa, a directora Marta Pazos indicou que a obra pon "de actualidade" e adapta o relato creado polo dramaturgo. Ademais, destacou a oportunidade de traballar o texto para adaptar personaxes, tramas e o discurso de crítica política e eclesiástica á actualidade.

'As galas do defunto' aborda o regreso a casa dun soldado tras combater na guerra de Cuba e o rexeitamento dunha nova, que se viu obrigada a exercer a prostitución tras ser desprezada por pai. 'A filla do capitán', pola súa banda, ofrece unha bóla de neve de chantaxes, ameazas e tramas de vinganza.

BOA ACOLLIDA DO PÚBLICO

"O espectáculo é como unha montaña rusa", afirmou a directora da montaxe que "está a funcionar ben" entre o público que xa acudiu a velo.

O concelleiro de Culturas no Concello da Coruña, José Manuel Sande, valorou pola súa banda o papel de Pazos como directora. Tras o seu paso pola cidade herculina, a xira de 'Martes de Entroido' proseguirá por Rianxo, Valencia, Pontevedra e Vigo.