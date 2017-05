Os grupos de BNG e En Marea uniron forzas para pedir no pleno da próxima semana que se cre unha comisión de investigación sobre os contratos e concesións en Galicia ao Grupo Villar Mir. A iniciativa será rexeitada polo PPdeG, mentres que o PSdeG meditará aínda que postura adoptar, aínda que o seu portavoz na Cámara, Xoaquín Fernández Leiceaga, subliñou que unha proposta deste tipo debe estar asentada en "indicios" e non "en puras fabulacións".

Xunta de Portavoces do 30 de maio no Parlamento de Galicia. | Fonte: Europa Press

Ao termo da Xunta de Portavoces, tanto a portavoz do BNG, Ana Pontón, como o viceportavoz de En Marea, Antón Sánchez, defenderon que hai "elementos suficientes" para sustentar esta comisión de investigación sobre os contratos adxudicados ao grupo do empresario Juan Miguel Villar Mir, "investigado na 'Operación Lezo' e presente nos papeis de Bárcenas".

Á marxe dos supostos vínculos con prácticas de "financiamento ilegal" do PP, Pontón advertiu de que Galicia está pendente de comprobar se o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "cede á chantaxe" de Villar Mir e a Xunta autoriza a segregación da actividade de Ferroatlántica, o que facilitaría a venda das centrais do Xallas.

Tamén Sánchez incidiu en ambos os extremos e subliñou que, a xuízo de En Marea, no que respecta ás sospeitas de financiamento ilegal, o "modus operandi" do grupo non se cinguiría só a Madrid, senón "a todos os lugares". "É un exercicio democrático importante, a transparencia nunca fixo dano a ninguén salvo aos que teñen algo que ocultar", engadiu, pola súa banda, Pontón.

Por parte do PSdeG, Leiceaga asegurou que o seu grupo non ten decidido o sentido do voto e asegurou que escoitará "os argumentos" de BNG e En Marea que --asegurou-- descoñece ata este martes. O obxectivo será comprobar se hai algún "indicio" que avale a investigación, que debe partir de "elementos concretos de proba, de sospeita e non de puras fabulaciones".

"Se hai algún elemento de condición seremos o primeiro grupo en tentar investigalo; a lume de biqueira, a fondo e sen concesións. Pero se se trata de establecer unha mímesis co que pasa na capital do Reino de España, fraco favor fáiselle a Galicia", aseverou Leiceaga, mentres que o portavoz parlamentario do PPdeG, Pedro Puy, incidiu en que iniciativas deste tipo "desprestixian a política" ao tratar de estender "as sospeitas sen ningún dato que as probe".

