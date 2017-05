AMP.- Identificadas dúas persoas no desaloxo e tapiado dun edificio okupado en Santiago como centro social

Efectivos da Policía Nacional procederon na mañá deste martes a desaloxar e tapiar por orde xudicial un edificio okupado no centro histórico de Santiago de Compostela, na rúa en Algalia de Arriba, usado como centro social, Escárnio e Maldizer, desde 2014.

Policía no desaloxo do Escarnio con manifestantes ao fondo en Casas Reais | Fonte: Europa Press

Este feito xerou un enfrontamento entre Policía e colectivo okupa, tras o cal os axentes procederon a identificar a dúas persoas, que foron levadas a comisaría co fin de incoar sanción contra eles no marco da lei de seguridade cidadá.

Á primeira hora da mañá deste martes acudiron ao lugar efectivos da Unidade de Prevención e Reacción da Comisaría de Santiago e efectivos da Unidade de Intervención da Coruña para levar a cabo o operativo. Así, pechouse ao tránsito a rúa Algalia de Arriba cunha ringleira de axentes mentres operarios procedían ao tapiado. Un camión co material da obra atopábase no medio da vía.

Fontes policiais explicaron a Europa Press que cando chegaron os axentes non había ninguén no inmoble, polo que se procedeu ao seu tapiado. Durante os labores, segundo concretaron as mesmas fontes, un grupo de persoas do colectivo que okupaba o local increpou aos efectivos, polo que a Policía Nacional procedeu a "restablecer a orde".

As mesmas fontes policiais aseguraron que durante o operativo non se produciron detencións, máis aló das identificacións, e soamente rexistrouse "algún incidente de orde pública". Tres furgóns de Policía Nacional e decenas de axentes despregáronse pola zona.

PROTESTA

Con todo, fontes consultadas do colectivo okupa aseguran que houbo dúas cargas policiais tras a chegada de manifestantes para protestar contra o peche do edificio.

Dado que a Algalia de Arriba atopábase pechada, un grupo de medio centenar de persoas vinculadas co colectivo desaloxado concentrouse na adxacente rúa de Casas Reais cunha pancarta co lema 'Defende os centros sociais, defende o Escárnio e Maldizer'.

Alí recibiron con aplausos os dous identificados á súa volta da comisaría de Santiago pasadas as 11,00 horas. Así mesmo, realizaron cánticos como 'Un desaloxo, outra okupación' e 'Non son funcionarios, son mercenarios'.

O edificio foi no pasado sede durante anos da agrupación de baile e canto tradicional Cantigas e Agarimos. Desde o ano 2011 estaba pechado e en 2014 foi okupado para empregarse como centro social autoxestionado.

De feito, o Escárnio e Maldizer tiña programadas para estes días diversas actividades como clases de judo, boxeo, baile tradicional, pandeireta e teatro, entre outras. Ás 20,00 horas deste martes convocouse unha concentración en Porta do Camiño contra o desaloxo.

APOIO DE COMPOSTELA ABERTA

Pola súa banda, Compostela Aberta, que está á fronte do goberno local de Santiago, emitiu un comunicado no que mostra a súa "preocupación" polo desaloxo do Escárnio e Maldizer, que rexeita por "entender que non é un modo adecuado de proceder por parte das institucións públicas, neste caso da xudicatura e dos Corpos de Seguridade do Estado".

Respecto diso, defende que este centro social "non presenta ningún problema nin de convivencia nin de seguridade", senón que, "ao contrario, dota de actividade cultural a un edificio histórico e emblemático na cidade vella".

"Desde Compostela Aberta sempre defendemos e defenderemos o recoñecemento das manifestacións culturais de iniciativa popular, como é o caso dos centros sociais okupados, que optan por funcionar á marxe das institucións", sinala.

Ademais, censura "o uso da forza" e reivindica "o diálogo e a convivencia como única forma de solucionar os eventuais conflitos que poidan aparecer nestas situacións".