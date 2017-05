Unha sentenza obriga ao Concello de Santiago a adxudicar o contrato da ORA á empresa Doal

Unha sentenza do xulgado contencioso administrativo número dous de Santiago obriga ao Goberno local a adxudicar o contrato da ORA á empresa Doal, decisión que frea o proceso de remunicipalización e adxudicación directa que pretendía impulsar Compostela Aberta.

O alcalde de Santiago, Martiño Noriega, nunha entrevista con Europa Press | Fonte: Europa Press

O proceso xudicial iniciouse en 2012 tras a denuncia da empresa Doal contra o acordo da Xunta de Goberno Local polo que se adxudicou o contrato de xestión da ORA e o guindastre á empresa Setex-Aparki, S.A. e que, tras un rexeitamento inicial, quedou anulado a partir dun recurso de apelación en 2015 presentado no Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

En decembro de 2016 a empresa solicitou á execución desta sentenza para que se procedese a entender dita concesión a favor da seguinte adxudicataria en orde de puntuación (Doal), decretando a obrigación do Concello de asinar coa mesma o correspondente contrato nas condicións por ela ofertadas e resultantes dos pregos que rexeron devandito concurso.

Deste xeito, o presente fallo ordena "a retroacción de actuacións" e acorda a adxudicación do contrato á empresa Doal.

En declaracións aos medios, o alcalde de Santiago, Martiño Noriega, recoñeceu que "hai que cumprir" a sentenza e avanzou que convocará a mesa "esta semana" para ver se o grupo "está en disposición de prestar o servizo nas condicións que ofertou en 2011", como dita o fallo.

Neste sentido, insistiu en que a sentenza recoñece "uns dereitos" sobre un proceso que "tivo luces e sombras" pero que non cuestiona a remunicipalización, dado que non se recoñece "ningún tipo de indemnización" nin "costas" ao Goberno local.

SEGURIDADE XURÍDICA

Noriega defendeu que sempre actuou con "seguridade xurídica" e baseándose nun informe da secretaría municipal que "habilitaba para iniciar o proceso de xestión directa", aínda sendo "conscientes de que se lle poderían dar dereitos a Doal" polo recurso sobre o proceso iniciado en 2011.

Por esta razón, queda por ver se Doal "está en disposición de prestar o servizo nas condicións en que se ofertou" nese ano, mentres continua a tramitación do proceso de remunicipalización, dado que "non é definitiva", á espera de que a empresa asuma ou non a mencionada concesión.

"E iso é algo que non podemos anticipar", sinalou. Sobre se o Goberno local recorrerá a decisión, Noriega considerou que "non ten transcendencia", dado que o recurso "non frea" a sentenza, que "hai que cumprir" independentemente de se se presenta ou non.

"A cuestión é se a empresa buscaba unha indemnización ou está en condicións de prestar o servizo. Iso comprobarémolo na mesa que convocaremos en breve", reiterou.

NON DESCARTA A REMUNICIPALIZACIÓN

Noriega considerou, no entanto, que o Goberno local "non pode rexeitar definitivamente" a opción da remunicipalización, á espera de que Doal se pronuncie, dado que "non se impugna para nada" o proceso de xestión directa.

No caso de que Doal finalmente acepte prestar o servizo nesas condicións, a empresa estaría ao cargo da concesión no prazo que recoñecía o contrato, que segundo Noriega serían "catro anos". "Quédanos o pesar de que un proceso, que supuxo un esforzo técnico e político, está condicionado", lamentou.

Así mesmo, respecto das críticas de portavoces da oposición, o rexedor local ironizou con que, no caso de querer "buscar culpables", terían que "mirar a quen estaban nas mesas de contratación", dado que se trata dun proceso iniciado no "bipartito" de Santiago e adxudicado na lexislatura de Gerardo Conde Roa.