Detido en Vigo o cliente dun restaurante que se negou a pagar e sobre o que pesaba unha orde de procura por estafa

Axentes da Policía Local de Vigo detiveron a un veciño da cidade, A.W.L.R., de 42 anos de idade, sobre o que pesaba unha orde xudicial de procura, detención e personación por un delito de estafa.

Segundo informaron fontes policiais, o home foi identificado, na madrugada deste martes, por axentes da Policía Local nun restaurante do Casco Vello da cidade, onde acudira unha dotación do 092 alertada pola presenza dun cliente que non quería pagar a conta.

Cando os axentes chegaron, informaron os responsables do local sobre os trámites que debía realizar para denunciar os feitos e reclamar a cantidade debida (uns 55 euros, entre comida e bebida).

Pero ao identificar o cliente, constataron que sobre el pesaba unha orde de procura, detención e personación emitida por un xulgado da cidade por estafa, polo que procederon ao seu arresto.